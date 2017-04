Slavia s náhradníky. Zaujal Mingazov i Ščuk, obrana s Bílkem měla okénka

V ligových zápasech se v dresu Slavie na plac příliš nedostávají. Náhradníkům dal trenér Jaroslav Šilhavý šanci ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Karviné. A jeho svěřenci se mu odvděčili jasnou výhrou 5:2, postupem do semifinále a velmi slušným výkonem. Tedy až na pár mezer v obraně. „Potvrdilo se mi, že máme kvalitně zdvojené posty, to jsme chtěli. Líbila se mi hra do ofenzivy, tam jsme měli super akce,“ pochvaloval si po zápase trenér. Jak vypadaly výkony hráčů, kterým dal ve středu šanci, ale jinak do elitní slávistické jedenáctky momentálně nepatří?