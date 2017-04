Jak vyřadit Slavii? Uskákali jsme je, úžasný pocit, zářil zlínský Jugas

V lize to Zlínu na jaře nelepí, ale v MOL Cupu se mu daří na výbornou. Po vítězném semifinále na Slavii (1:0), která prohrála po 24 soutěžních zápasech, se můžou "Ševci" těšit na finále s Mladou Boleslaví nebo Opavou. Po závěrečném hvizdu z hráčů ve žlutém sršela vlna euforie. „Opravdu krásný pocit. Někdo Slavii musel porazit, nám se to povedlo,“ zářil kapitán Jakub Jugas.

Co po zápase prožíváte?

„Obrovskvou euforii, jinak se to nedá popsat. Jsme ve finále, krok od splnění našeho cíle. Opravdu krásný pocit.“

Je to příjemnější pocit, že se vám to podařilo zrovna proti Slavii, která určitě byla favoritem?

„Jeli jsme sem s tím, že nemá co ztratit. Někdo Slavii musel porazit, nám se to povedlo. Slavii teď přeju titul.“

Jako prvnímu týmu se vám podařilo na Slavii najít recept. Jaký byl?

„Podařilo se nám dát gól a pak jsme je uskákali. Zní to jednoduše, ale byl to těžký zápas.“

Utkání určitě bylo i kvůli stylu hry Slavie velmi náročné. Jak se proti tak silovému týmu hrálo?

„Člověk neví, kam dřív skočit. Mají Škodu, Deliho, Lüftnera a Ngadeua, to je hrozně těžký. Dneska pracoval celý tým na 100 procent, i menší hráči pomohli v soubojích."

„Tak bych to nenazval, kdo jiný ho měl hlídat. Vzal jsem zodpovědnost na sebe a musím říct, že se to povedlo.“

Jak se cítíte po postupu do semifinále jako týmový kapitán?

„Osobně jsem nic velkého nevyhrál, nebyl jsem u žádného úspěchu. Doufám, že to dotáhneme a jsem strašně šťastný, že můžeme být ve finále.“

O víkendu vás čeká zápas v lize s Boleslaví. Bude to taková generálka na finále, nebo věříte Opavě?

„Proč by Opava nemohla vyhrát, když my vyhráli Slavii? Jeden zápas je zrádný, a kdo tam s námi bude, ten tam bude. Jako generálku to nebereme, chceme Boleslav dotáhnout v lize.“

