Varování pro Slavii: neobvykle špatný Deli, slabý Ngadeu a žádný tahoun

Slávistický stoper Simon Deli při výjimečné situaci, kdy udělal hrubou chybu • FOTO: Barbora Reichová / Sport Tohle nebyla Slavia, na kterou jsou nejen její fanoušci v poslední době zvyklí. Mizerným výkonem proti Zlínu (0:1) v semifinále MOL Cupu se připravila o možnost zabojovat o double (zisk poháru i ligového titulu) a ukončila svou sérii bez prohry v soutěžním zápase po 24 utkání. „Slabý výkon, jsem zklamaný,“ zlobil se po zápase trenér Jaroslav Šilhavý. Co stálo kromě dobrého výkonu soupeře za první prohrou pod stávajícím koučem?

Neobvykle špatný Deli Šikovný a technicky velmi vyspělý stoper nevídaně kazil rozehrávku. Jeho pasy vůbec nenacházeli hráče v červenobílém, na hřišti působil až příliš profesorsky a vyrobil několik chyb. Tu největší spáchal ve 32. minutě před jediným gólem utkání. Jednoho hráče se sice okolo vápna zbavil pěknými housličkami, ale druhá klička už působila přehnaným sebevědomím. Zbytečnou ztrátu Ševci potrestali vítěznou brankou. „Gól jsme jim dali přímo na podnose. Deli udělal obrovskou hrubku, tohle se nesmí stávat. Simon je výborný fotbalista, ale tohle nezvládnul,“ vyčítal mu po zápase Šilhavý. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Šilhavý hodnotí prohru se Zlínem: Hráli jsme naivně • VIDEO iSport TV

Propadl střed zálohy Především v prvním poločase to bylo nádherně vidět. Antonínu Barákovi s Michaelem Ngadeum se nedařila rozehrávka, na míči nebyli silní jako obvykle. Africký šampion v dresu Kamerunu jde s výkony v posledních týdnech dolů a pomalu si říká o vytažení ze základní jedenáctky. Na lavičce čeká mimo jiné nažhavený Jasmin Ščuk. Přísnější měřítko proti Zlínu snesl jen kapitán Josef Hušbauer, kterému se aspoň nedala upřít snaha. I tak ve středu pole jasně vládli hosté, skvělý výkon předvedl Benjamin Traoré. „Kazili jsme přihrávky, nebyl na hřišti hráč, který by to vzal na sebe a něco udělal. Hráli jsme naivně středem. Dominovali všichni čtyři středoví hráči Zlína, jak stopeři, tak záložníci,“ viděl to jasně Šilhavý. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Hušbauer dostal na ruku kapitánskou pásku. O to víc to mrzí, říká k prohře se Zlínem • VIDEO iSport TV

Selhala i hlavní zbraň – standardky Ve 43. minutě Muris Mešanovič po několika odrazech ve vápně zakončoval kopem za hlavou jen do tyče, ale to byl pohříchu jediný větší rozruch ve vápně hostů ze standardní situace. Na začátku druhého poločasu potvrdila zmar situace, při níž Antonín Baráka s Per Egilem Floem narychlo rozehráli standarku, ale mladý záložník poslal hodně nepovedeným kopem centr míč mezi diváky. S blížícím závěrem Hušbauer i střídající Sýkora buď trefili prvního hráče soupeře, nebo centr přetáhli do země nikoho. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Barák po vypadnutí z poháru: Věřil jsem, že můžeme bojovat na obou frontách • VIDEO iSport TV

Nepovedla se rotace v sestavě Na pravé straně obrany nastoupil Jan Bořil a utkání se mu nepovedlo. Dopředu byl vidět minimálně, vzadu udělal dvě velké chyby. Hlavně ta druhá z 57. minuty byla děsivá. Po rychlém brejku hostů prohrál souboj s Benjaminem Traorém, a díky tomu Vukadin Vukadinovič mohl pelášit na brankáře Přemysla Kováře, jenže branku naštěstí pro Slavii přestřelil. Na křídle dostali šanci oproti poslednímu zápasu v lize Stanislav Tecl a Jaromír Zmrhal. Oba byli v zápase neviditelní, Zmrhal střídal dokonce hned po poločase. „Tihle hráči nastoupili i proti Karviné, to utkání jsme zvládli. Dneska jsme si vybrali slabou chvilku, týmově jsme zklamali na celé čáře,“ hodnotil své kroky kouč. 720p 480p 360p 240p REKLAMA Vysmátý kapitán Zlína Jugas a jeho recept na Slavii: Dát gól a uskákat to • VIDEO iSport TV