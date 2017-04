Mladá Boleslav – Opava 0:2. Slezané jsou ve finále MOL Cupu, vyzvou Zlín

Fotbalisté druholigové Opavy postupují do finále MOL Cupu. Ve středu porazili Mladou Boleslav 2:0 a o trofej si to rozdají na stadionu v Edenu se Zlínem. Třetí celek druhé ligy rozhodl o vítězství již v prvním poločase, kdy se trefili Helebrand a Jurečka.

Góly Domácí: Hosté: 22. Helebrand, 42. Jurečka Sestavy Domácí: Vejmola – Jánoš, Da Silva, Stronati, Keresteš – Takács, Mareš – Nečas, Magera (C), Fleišman – Chramosta Hosté: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek (C), M. Helebrand – Schaffartzik – Janetzký, Jursa, Zapalač – Kuzmanović, Smola Karty Domácí: Matějovský Hosté: Jursa Rozhodčí Jílek – Kotalík, Flimmel Stadion Městský stadion Mladá Boleslav Návštěva 1236 diváků

Ve finále, které by se mělo odehrát v Praze, vyzvou Slezané 17. května Zlín. Tým z nižší soutěže si zahraje o trofej poprvé od roku 2009, kdy tehdy druholigové Slovácko nestačilo na Teplice.

Opava během tažení do finále vyřadila po Slovácku, Plzni a Brnu už čtvrtý celek z nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav naopak nenaváže na loňský triumf a své čtvrté finále v

Zatímco Opava nastoupila v nejsilnějším možném složení, trenér Mladé Boleslavi Svědík nechal v úvodu na lavičce autora hattricku z ligového utkání v Brně Mebrahtua a Přikryla. Favorit začal lépe, ale dvě šance v úvodu neproměnil. Nečas v deváté minutě hlavičkoval nad a stejný hráč pak z dorážky zblízka trefil brankáře Fendricha, jenž předtím vyrazil Chramostovu střelu.

Ve 22. minutě zničehonic otevřela skóre Opava. Kuzmanovič přiťukl ve vápně míč Helebrandovi a jeho střela s pomocí lehké teče domácího Jánoše zapadla k zadní tyči. Vzápětí mohl srovnat Chramosta, ale z úhlu trefil jen vnější část tyče.

Čtvrtý tým ligové tabulky se po inkasovaném gólu trápil a Slezané do poločasu nečekaně udeřili ještě jednou. Na kolmici si ve 42. minutě naběhl Jurečka, obtočil se kolem Da Silvy a k radosti do posledního místa zaplněného hostujícího sektoru zvýšil. Hráče Mladé Boleslavi vyprovázel do šaten pískot nespokojeného publika.

Kouč Svědík poslal do druhé půle na trávník Mebrahtua, ale trápení favorita pokračovalo. Domácí výrazněji ohrozili Fendricha až v 69. minutě, kdy Takács z pozice okolo penalty z voleje vypálil přesně do středu branky. V závěru sice měli Středočeši výraznou převahu, ale jejich tlak byl křečovitý.

Semifinále českého fotbalového poháru - MOL Cupu:

FK Mladá Boleslav - SFC Opava 0:2 (0:2)

Branky: 22. Helebrand, 42. Jurečka. Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Flimmel. ŽK: Keresteš - Jursa.

Sestavy:

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Da Silva, Stronati, Keresteš - Takács, Mareš (38. Matějovský) - Nečas (46. Mebrahtu), Magera, Fleišman - Chramosta (71. Přikryl). Trenér: Svědík.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Žídek, Helebrand - Schaffartzik - Jursa (80. Grussmann), Janetzký (88. Mozol), Zapalač (66. Radič) - Jurečka, Kuzmanovič. Trenér: Skuhravý.