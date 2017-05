Výjimečná bitva se Zlínem. Obrovská prestiž, říká kouč Opavy před finále

Nechal hráče spát ve svých postelích, do Olomouce je nechá odvézt až v den zápasu. Nemění režim, podle kterého mužstvo funguje celou sezonu. To však neznamená, že je pro opavského trenéra Romana Skuhravého finále MOL Cupu tuctovou záležitostí. Naopak. Zítřejší bitvu se Zlínem vnímá jako naprosto výjimečnou záležitost, historický moment pro celý klub.

Opava ve druhé lize válí, zatímco Zlín se v první celé jaro ukrutně trápí. Cítíte se za této konstelace jako mírný favorit?

„Necítím se být nikým. Ani favoritem, ani outsiderem. Finále všechno maže, jde o jeden zápas. Devadesát minut plus případně prodloužení a pokutové kopy. Nemám v hlavě, v jaké formě jsme my a v jaké Zlín.“

Soupeř je od pondělí na soustředění, vy neabsolvujete na Hané ani předzápasový trénink. Důvod?

„Mužstvo je zvyklé celý rok na nějaký režim, nechci měnit mechanismy, které fungují. Měli jsme možnost přespat v Olomouci, ale odmítl jsem to. Potrénujeme na našem hřišti a v den utkání pojedeme. Stejně jako do Ostravy nebo když jsme měli pohár na Slovácku.“

Jste překvapený, že je stadion vyprodaný?

„Vůbec ne. Vím, co se děje posledních čtrnáct dní v Opavě a myslím, že ve Zlíně je to podobné. Jestli si něco v Opavě kromě práce s mužstvem užívám, tak to, že stoupá návštěvnost. Pokud někde lidé chodí na fotbal, tak je to na Moravě. Myslím, že kdyby měl stadion v Olomouci větší kapacitu, naplnila by se.“

Budete nervózní?

„Nevím, co je nervozita. Do takového zápasu nepatří. Jsem hrdý, že můžu být aktérem takového utkání, tvrdě jsme si to vybojovali. Nejdeme si to ani užít, jdeme to žít se vším, co k tomu patří. Jsme zvědavý, jak se to bude vyvíjet.“

Co si myslíte o jarních výkonech Zlína?

„Viděl jsem úplně všechny jeho zápasy. Rozlišoval bych ligu a pohár. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak tu, že když byl pod tlakem, předvedl neuvěřitelně kompaktní a kvalitní výkon. Ať už v Liberci nebo na Slavii. Na tohle taky hráče upozorním. Totéž od soupeře očekávám zítra. Ke Zlínu a jeho trenérovi mám jednoznačně respekt. To, že je v lize šestý a dostal se do finále poháru je obrovský úspěch. Jeho cesta v MOL Cupu byla možná ještě náročnější než naše. I když my jsme měli o jednoho prvoligového protivníka navíc, čímž se to trošičku srovnává.“

Opravdu jste viděl všechny utkání Fastavu?

„Ano. Kvůli poháru, samozřejmě. Jiný důvod jsem neměl. Mechanismy hry Zlína jsou hodně zajímavé. Byl bych hrozně naštvaný, kdybych měl po utkání pocit, že jsem něco podcenil. Chci být připravený na všechno. Musím vědět, že jsem udělal maximum. Totéž žádám od hráčů.“

Už víte, kde budete případně hrát Evropskou ligu?

„To jde absolutně mimo mě, neřeším to.“

A umíte si představit druholigovou Opavu v takové soutěži?

„Neumím o tom teď přemýšlet. Nevím, co by to s Opavou nebo se Zlínem udělalo. Chci zítra porazit Zlín, abych mohl na tuto otázku odpovídat. Zatím je to pro mě vzdálená budoucnost. Přál bych si ale, aby měl domácí pohár větší renomé. Je to nádherná soutěž právě v tom, že se střetávají celky bez rozdílu soutěží. Měli bychom na to nahlížet jako v cizině. Ve středu to bude fantastické vyvrcholení právě proto, že se neutkají týmy, které jsou zvyklé hrát evropské poháry. Bude to pro fanoušky něco nového. Pro mě je obrovská prestiž dostat se do finále.“