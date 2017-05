VIDEO: Opava – Zlín 0:1. Ševci slaví triumf v poháru i vstupenku do Evropy

Dokázali to! Fotbalisté Zlína mohou na chvíli zapomenout na hrozivé ligové jaro a slavit. „Ševci“ totiž uspěli ve finále domácího poháru, druholigovou Opavu porazili 1:0. V prvním poločase rozhodl Robert Bartolomeu. Zlín tak oslavuje nejen zisk poháru, ale také minimálně předkolo Evropské ligy pro příští sezonu. A velmi reálná je také šance na přímý postup do základní skupiny!

"Ševci" si vítězstvím zajistili právo startu v Evropské lize, a pokud ve finále tohoto ročníku porazí Manchester United Ajax Amsterodam, postoupí Zlínští přímo do základní skupiny. To by jim vyneslo prémii asi 70 milionů korun.

Opava své první pohárové finále ve vítězství neproměnila a nezlomila čekaní týmů z nižších soutěží na triumf v MOL Cupu. Předtím z druholigových celků neuspěly v roce 1997 Dukla, o tři roky později Ratíškovice ani v roce 2009 Slovácko.

V opavské základní sestavě nakonec chyběl bývalý reprezentant Pospěch, naopak do té zlínské se vrátil uzdravený útočník Beauguel a také brankář Dostál.

"Ševci" začali lépe. V desáté minutě vypálil z dálky Hnaníček a brankář Fendrich jeho střelu vyrazil k Holíkovi, který stál v ofsajdu. Za deset minut už Zlín slavil vedení. Bartolomeu si narazil s Beauguelem a ranou na přední tyč překvapil Fendricha. Zlínský záložník dal svůj druhý jarní gól.

Hned za pět minut mohli Slezané srovnat, ale Smolovu střelu po závaru ve vápně skvěle vytáhl brankář Dostál na roh. Stejný hráč neuspěl ani v 35. minutě, kdy v dobré šanci vypálil z úhlu hodně mimo.

Opava se musela tlačit za vyrovnáním a Zlínu vznikal prostor na brejky. Po jednom z nich se uvolnil Holík, ale vystřelil vedle. Trenér Slezanů Skuhravý posílil útok, stáhl ze hry defenzivně laděného Radiče a nasadil Jursu. Krátce nato přišel na trávník i Jurečka a po něm Pospěch.

Opava ofenzivnějším rozestavením ztratila střed hřiště a Zlín byl několikrát blízko k pojišťující trefě. V 77. minutě vypálil Bartolomeu do břevna, které krátce poté trefil i hlavičkující Gajič. Další šanci na druhý gól zahodil i Holík.

Zlín pak málem přišly nevyužité šance draho. V 83. minutě se po standardce dostal sám před brankáře Jurečka, ale Dostál dobře vyběhl a zasáhl. "Ševci" už vedení udrželi a napravili nepovedené ligové jaro. Nic už na tom nezměnilo ani Jugasovo vyloučení v závěru nastavení.