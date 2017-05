Největší zklamání kariéry, většina hráčů brečela, přiznal opavský Smola

"Pro mě i pro 99 procent, možná dokonce 100 procent hráčů, je to určitě největší zklamání kariéry. Většina z nás po zápase brečela. Je to těžké, když se dostanete do finále, celý život hrajete kvůli takovému okamžiku, který pak nezvládnete. Bude hodně těžké se z toho oklepat, úspěch si uvědomíte až třeba za takových pět let," řekl novinářům Smola.

"Nemrzí tolik ani ta Evropská liga, ale prostě, že jde o finále. Zvednout si ten pohár. Kvůli lidem z Opavy mě to mrzí. Finále může vyhrát jen jeden. Bolí to, ale musíme se oklepat a o víkendu zase hrajeme ligu," doplnil útočník třetího celku druhé nejvyšší soutěže.

První šanci na vyrovnání měl v 25. minutě, ale zlínský brankář Stanislav Dostál zasáhl a vytáhl míč na roh. "U první šance jsem to chtěl dát levačkou nahoru, což se mi povedlo. Dosty to prostě vytáhl, ani nevím jak," konstatoval Smola.

Za dalších deset minut střílel z úhlu úplně mimo. "Při druhé šanci jsem to chtěl dát na zadní tyč, bohužel mi to sjelo a nebyla v tom žádná razance," litoval osmadvacetiletý útočník.

Opava v první půli více držela míč, ale druhá část se jí nepovedla. "První poločas jsme hráli slušně, měli jsme převahu a Zlín jsme přehrávali. Z ničeho jsme inkasovali. Druhý poločas to nebylo ono. Moc jsme se nedostávali k centrům a ke konci to vypadalo, že nám už trochu docházejí síly," řekl Smola.

"Na některé možná trochu dolehla tíha toho finále. Ale vydali jsme se a nemáme se za co stydět. V těchto zápasech rozhoduje jeden gól a ten dal Zlín," konstatoval Smola.

Opava je dvě kola před koncem druhé ligy na třetím místě a na druhou Ostravu ztrácí tři body, takže má stále naději na postup mezi elitu. "Musíme se přeorientovat hned zítra, i když to bude hrozně těžké, protože to hrozně bolí. Nastavili jsme to v Opavě dobře. Doufám, že to ještě letos doklepeme, a když ne letos, tak příští rok," dodal směrem k postupu.