Kuriozita v poháru! Trenér Hradce půjde proti týmu, za který hraje

V neděli bylo v Červeném Kostelci veselo. Místní tělovýchovná jednota, účastník krajského přeboru, po remíze 0:0 porazila v předkole MOL Cupu na penalty Dvůr Králové a zajistila si zápas prvního kola proti FC Hradec Králové.

„Dopadlo to přesně tak, jak jsem si vysnil,“ usmívá se Karel Havlíček, předseda a obránce Červeného Kostelce, který zároveň připravuje Hradec na druholigovou sezonu. „Hned, když jsem viděl, že jsme nalosováni ve větvi, kde je Hradec, hrozně jsem si přál, abychom z předkola postoupili.“

Muž, který sedí na více židlích, v pondělí po postupu odpovídal na jeden telefonát za druhým. Známí se ho ptali, v jaké roli se v utkání představí. „Jsem jediný, kdo nemůže prohrát,“ těší se osmačtyřicetiletý trenér, který jako stoper oblékal v nejvyšší české soutěži dres Hradce Králové a Jablonce.

Po konci profesionální dráhy hrál za Kostelec. „Ale v téhle sezoně už nastoupím jen v případě personální krize. Na konci uplynulého ročníku mě tahala lýtka, ještě jsem odkulhal vítězné finále Poháru hejtmana královéhradeckého kraje, ale někdy skončit musím,“ přemýšlí.

Havlíček platil za elegantního, ale zároveň tvrdého stopera. Na tomhle postu držel také obranu Červeného Kostelce v krajském přeboru. V něm se TJ umístila na historickém třetím místě a málem sahala po postupu do divize. „Tam se ale vůbec neženeme. Já chodím vzadu po hřišti, ostatní běhají. A kam nedoběhnu, tam dořvu,“ popisuje Havlíček svůj herní styl. „Dcera mě doma předváděla tak, že se postavila a začala křičet,“ směje se.

V neděli bude Havlíček křičet z hradecké lavičky na své hradecké svěřence. Ti dostanou před zápasem detailní instrukce o soupeři, pochopitelně. „A čekám vysoké vítězství. Při vší úctě k Červenému Kostelci musí být rozdíl v kvalitě znát,“ klade trenér cíl před své hráče. Za jeho splnění jim neslíbí žádné občerstvení do kabiny, jak bývá zvykem. „Spíš pro ně připravím nějaký tvrdý kondiční trénink, když to nevyjde,“ plánuje výhružně.

Červený Kostelec čeká i díky Havlíčkovi velká sláva. „Já doufám, že přijde aspoň tisíc lidí. Mohlo by se to splnit, na předkolo proti Dvoru Králové přišlo 450,“ přeje si. Jeho dokonalá znalost soupeře se zdá jako výhoda, ale může to být i dvojsečná zbraň. „Zrovna v předkole předvedl Kostelec jednu standardku, jakou zahráváme i v Hradci. Ale určitě se budeme snažit s trenérem domácích navzájem vymyslet nějaké překvapení.“

Pro Hradec přichází první kolo poháru ještě před začátkem druhé ligy, do které „votroci“ sestoupili z nejvyšší soutěže. Plánují návrat, ale nečeká je nic snadného – dosud nepřivedli žádnou posilu, zato jim Slavia odloudila Daniela Trubače a Liberec Tomáše Malinského. Mimo jiné. „Vaříme z toho, co máme. Ještě by to chtělo dva hráče přivést, ale do druhé ligy se nikomu nechce. A kdo z těch našich má prvoligové parametry, toho neudržíme,“ povídá Havlíček s pokrčením ramen.

Na „jeho“ Červený Kostelec by ale i to mělo stačit. Jinak bude Hradeckým v tréninku ouvej.