MOL Cup: Další facka! Brno končí na HFK Olomouc, Bohemka kralovala

Naopak fotbalisté Bohemians Praha 1905 a Sigmy Olomouc své třetiligové soupeře zdolali a postoupili. Bohemians po výhře 5:1 v Benešově, kde se tři góly a asistenci připsal Jevgenij Kabajev. Sigma udolala Hlučín 3:1 po prodloužení, ve kterém se dvakrát prosadil Pavel Moulis.

Brno v lize nestačilo na Ostravu a Zlín, kterému dovolilo skóre otočit i v deseti. Selhání se pokusilo napravit v poháru a od začátku se tlačilo před branku HFK, ovšem především Koné se trápil se zakončením. Naopak ve 42. minutě se prosadili domácí zásluhou Horky.

Zbrojovka ihned po změně stran odpověděla gólem Ashirua po individuální akci a o obrat se mohl postarat Fortes. Při úniku na domácí branku však podklouzl. A tak znovu udeřil hanácký celek, když roh zužitkoval Banasik.

Brno tentokráte už odpověď nemělo a v poháru končí. Dostalo se tak po nepovedeném vstupu do sezony pod ještě větší tlak fanoušků, s nimiž si vyřazení po utkání vyříkávali někteří hráči. Nejistá je i pozice trenéra Svatopluka Habance, který přitom do utkání nasadil většinu opor včetně Pavlíka, Poláka, Pilíka, Škody či Koného.

Kabajev ničil naděje Benešova

Bohemians potvrdili dobrý vstup do sezony, když zářil především Kabajev. Ruský útočník byl u všech pěti branek. Po čtvrthodině nejprve tečoval do branky Dostálovu střelu, krátce nato po individuální akci zvýšil a těsně před pauzou vyslal střílený centr, který domácí gólman neudržel a Mašek doklepl míč do prázdné branky.

Po změně stran Kabajev z penalty uzavřel hattrick a čtvrt hodiny před koncem po domácím snížení šel Kabajev do souboje s gólmanem, míč se odrazil k Nečasovi a ten završil výhru Bohemians.

Také Olomouc přešla přes třetiligový tým, v Hlučíně se však více nadřela. Po poločase prohrávala, o vyrovnání se postaral Manzia z penalty po faulu na Moulise. Právě Moulis se pak stal hrdinou prodloužení, ve kterém se dvakrát prosadil a navázal tak na víkendový gól z ligy.

Druhé kolo MOL Cupu, českého fotbalového poháru:

Benešov - Bohemians 1905 1:5 (0:3)

Branky: 5. Laštovka z pen. - 16., 23. a 49. z pen. Kabajev, 45. Mašek, 74. Nečas.



Sestava Bohemians 1905: Budinský - Dostál, Buchta, Šmíd (62. Hůlka), Urdinov - Jindřišek - Vaníček (76. Reiter), Nečas, Jirásek, Bartek (41. Mašek) - Kabajev. Trenér: Hašek st.

HFK Olomouc - Zbrojovka Brno 2:1 (1:0)

Branky: 42. Horka, 63. Banasik - 47. Ashiru.

Sestava Brna: Halouska - Vraštil, Pavlík, Sedlák (62.Janošek), Lutonský - Polák - T. Pilík (46. Kratochvíl), Škoda (72. Přichystal) - Fortes, Koné, Ashiru. Trenér: Habanec.

Turnov - Ústí nad Labem 1:3 (1:1),

Velvary - Hradec Králové 0:1 (0:0),

Hodonín - Vítkovice 1:0 (1:0),

Petřkovice - Znojmo 1:1 (1:0, 1:1), pen. 2:4.