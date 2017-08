Pazdera poprvé za Baník. Chceme jít cestou Zlína, řekl po postupu v poháru

Jak jste se po pauze cítil?

„S Baníkem trénuju od pátku, je to každým dnem lepší a lepší. Konečně jsem si po dvou a půl týdnech zahrál. Naposledy jsem nastoupil ještě za Zlín v ligové generálce s Opavou. Důležité je, že jsme to zvládli jako tým. Vezeme si postup, pro který jsme si přijeli.“

Asi vám hodně pomohl rychlý gól, co?

„Jasně. Přesně to jsme si v kabině řekli, aby nás to uklidnilo. Pak jsme měli další šance, mohlo to být rychle 2:0 nebo 3:0. To se nepodařilo, ale ve druhém poločase už to tam naskákalo. Vyhráli jsme 5:0, takže s přehledem. Pamatujeme si tažení Zlína v minulé sezoně, chceme jít v poháru podobnou cestou. Do Evropy je to přes něj nejblíže.“

Hulín znáte, pocházíte z nedalekého Zlína. Radil jste něco spoluhráčům?

„S Poznym (Tomášem Poznarem) jsme si akorát říkali, že hrajeme de facto proti Zlínu. Bylo tam hodně exzlíňáků, kteří tam hráli druhou nebo dokonce první ligu jako Martin Vyskočil. Bylo to pro nás pikantní. Myslím, že jsme si to v příjemné divácké kulise užili my i hráči Hulína.“

Fanoušci Baníku ale nebyli moc slyšet. Nepřekvapilo vás to?

„I jim bylo teplo…Dali si pivečko a zápas si spíš v klidu užívali.“

Věříte si na základní sestavu?

„Takto nepřemýšlím. Jsem hlavně rád, že se situace konečně vyřešila a nemusím přemýšlet nad tím, kde a s kým budu trénovat. Jsem hráčem Baníku a jsem strašně spokojený za tým i za sebe. Jestli budu hrát v základu za tři dny nebo za týden, to teď neřeším.“