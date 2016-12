Co dnes dělá Hartig? Pustil hospodu a užívá si fotbal ve Velimi

Na hřišti býval nepřehlédnutelným, po konci profesionální kariéry se ale vytratil. Bývalý útočník Bohemians 1905, Sparty či Zenitu Petrohrad Lukáš Hartig si užívá pohodu, do podnikání jako někteří jeho bývalí parťáci se nepustil. „Měl jsem hospůdku, ale tu jsem pustil. Takže teď nedělám nic,“ smál se Hartig na vánočním turnaji internacionálů.

Jen ležet doma na sedačce by ale Hartig určitě nevydržel. „Zůstal jsem u fotbalu, hraju si na pohodu u nás ve Velimi stopera a ještě tu trénuju,“ vypráví bývalý ligový útočník.

Hned ale přiznává, že trenérskou kariéru asi už moc rozvíjet nebude. „Trénuju poměrně dlouho, začínal jsem už v Bohemce. Ale myslím, že to není úplně pro mě, protože jsem nervózní, když prohráváme,“ usmívá se.

Jeho svěřenci ho ale berou. „Musíte se zeptat jich, ale autoritu snad mám. Je to i díky tomu, že jsem působil v zahraničí, ale hlavně mě znají jako člověka,“ tvrdí Hartig.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hartig si užívá fotbal ve Velimi: Ale trénování pro mě není • VIDEO iSport TV

Profesionální fotbal ale Hartig rovněž stále sleduje. A speciálně své bývalé kluby. „Sparta vyhrála skupinu Evropské ligy, to byl velký úspěch. Myslím, že se jim daří. Pana Holoubka neznám, ale všichni ve Spartě jsou profesionálové,“ hodnotí letenský tým.

Hartiga nemohla minout ani kauza trávníku na Bohemians 1905, kde se neodehrál kvůli nepřizpůsobivému terénu poslední podzimní duel s Plzní. „Bohužel to Bohemka odnesla pokutou 300 tisíc, což mi přijde dost. Nevím, co přesně se tam stalo, ale myslím, že by liga měla začínat dřív, aby se v takovém počasí už pak nemuselo hrát,“ tvrdí.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ulich vyrábí kliky a sponzoruje i Slavii: Snad bude mít taky kliku • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Legendární Novotný o Spartě: Někde je chyba, ale v titul věřím • VIDEO iSport TV