Opět ruská mise, ale jiná Sparta. Jak se změnila od postupu v Krasnodaru?

PŘÍMO Z RUSKA | Před rokem to zvládla. V odvetě duelu s Krasnodarem zvítězila 3:0 a rozjela se takovým způsobem, že se zastavila až ve čtvrtfinále Evropské ligy. Dnes Spartu čeká Rostov (19.00, ONLINE na iSport.cz). Opět ve vyřazovací části, znovu na půdě ruského soupeře. Ale cíl zůstává stejný: vymyslet takový plán, který jí pootevře osmifinálovou bránu. „Jsme dostatečně silní, abychom to zvládli!“ věří Letenští.

Tomáš Požár tehdy ještě šéfoval oddělení skautingu a utkání s Krasnodarem sledoval z tribuny. Dnes bude přítomen na lavičce v roli hlavního trenéra, koučink u lajny povede David Holoubek To jsou jen dvě z několika podstatných změn, které za poslední rok ve Spartě nastaly.

Vedle trenérské pozice jde o systém hry, gólmanskou jedničku, ve dvou přestupových oknech se protočilo i hodně hráčů z pole.

V porovnání se základní jedenáctkou v Krasnodaru (Krejčí, Fatai aj.) se v pravděpodobné sestavě na Rostov objevuje osm jiných jmen. Z nich dva hráči (Konaté, Juliš) zasáhli před rokem do hry až v jejím průběhu a Ondřej Mazuch proseděl celé utkání jen mezi náhradníky.

Základní sestava v Kranosdaru (25.2. 2016) Bičík – Holek, Brabec, Costa – Zahustel, Mareček, Vácha, Dočkal, Frýdek – Fatai, Krejčí Kde jsou teď Zdeněk Ščasný (trenér) bez angažmá

Jakub Brabec (obránce) Genk (Belgie)

Marek Matějovský (záložník) Mladá Boleslav

Ladislav Krejčí (záložník) Boloňa (Itálie)

Kehinde Fatai (útočník) Ufa (Rusko)

Která Sparta je silnější? Současná? „Ta je určitě zkušenější,“ je přesvědčený Požár. „Hráči mají něco za sebou. Vědí, jak reagovat, jak se v takovém zápase chovat, protože výsledek se počítá až po druhém zápase. Nejsme tým, který by panikařil a nebyl mentálně připravený. Věřím, že dnešní Sparta je připravena na to, aby zaznamenala podobný úspěch jako ta loňská.“

Ale nenechme se mýlit. Výsledek 3:0 z Krasnodaru vypadá super, jenže s odstupem času tak trochu zkresluje realitu na hřišti. Sparťané přežili několik nebezpečných útoků a kolikrát jen se štěstím. Běžela teprve 17. minuta a bývalý kouč Zdeněk Ščasný už k sobě volal Ondřeje Zahustela, aby předal pokyn o bleskové změně rozestavení ze tříobráncového systému na čtyřobráncový. Až po změně stran Pražané udělili ruskému soupeři lekci z produktivity.

Paradoxem je, že systém 3 – 5 – 2 praktikuje také Rostov. Nabízí se tedy otázka, jestli Požár nepřemýšlel o návratu k této formaci.

Kdo přibyl Trenéři: David Holoubek (tehdy kouč Sparty U19), Tomáš Požár (tehdy šéfskaut Sparty) V pravděpodobné sestavě: Hráči: Tomáš Koubek, Vjačeslav Karavajev, Ondřej Mazuch (tehdy jen na lavičce), Michal Kadlec, Aleš Čermák, Néstor Albiach, Tiémoko Konaté (tehdy jako střídající hráč), Lukáš Juliš (tehdy jako střídající hráč)

„Uvidíme, jestli takhle nastoupíme… Přemýšleli jsme o různých variantách, nechte se překvapit,“ zůstal tajemný po celou tiskovou konferenci. „Ale nad ničím neváháme, v tom, jak bychom chtěli hrát a v jaké sestavě, máme jasno.“

Skládat ji bude ve spolupráci s Holoubkem, který ještě před rokem trénoval sparťanský dorost a u dospělého fotbalu je teprve pár měsíců. Za tu dobu stihl postoupit z těžké skupiny EL (Inter Milán, Southampton), zvládnou početnou marodku a nastavit ve sparťanské hře řád a lepší organizaci. Teď ho čeká vyřazovací fáze.

Jaká bude Holoubkova druhá jarní mise?

Má být více ofenzivní, aktivnější. A nejlépe stejně úspěšná. Pro fanoušky, kteří trenéra milují, chce vybojovat osmifinálovou účast i ligový titul.

První krok, možná ten nejtěžší, musejí udělat sparťané dnes v Rostově. Nejlépe s co nejvýhodnějším výsledkem do odvety. Takových 3:0 by bodlo náramně…