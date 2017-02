K.O.naté odrovnal Spartu hloupým faulem. Smutný příběh, hlesl Požár

Hůř se opravdu předvést nemohl. Tiémoko Konaté totálně zpackal první krok za odpustkem ve Spartě. Rychlonohý záložník v duelu Evropské ligy v Rostově nesmyslně oslabil svůj tým. Ve 32. minutě ošklivě zajel do protihráče a nizozemský sudí po druhé žluté tahal červenou. Oslabená Sparta pak neměla nárok, během prvního poločasu dostala tři branky a do odvety na Letné půjde s výsledkem 0:4.

Sparťanský plán se v ruském mrazu nad Donem zbortil jak papírový baráček při floridském hurikánu. Tiémoko Konaté už po půlhodině opouštěl trávník a oslabil svůj tým, který pak nebyl schopný reagovat na domácí ataky.

Konaté nastoupil evidentně přemotivovaný a nezvládl svou agresivitu. První žlutou kartu dostal ve 20. minutě za stavu 0:1, když si vyšlápl na domácího kapitána Gatčana. „Za to bych žlutou určitě nedal. Nizozemský rozhodčí tady byl příliš úzkoprsý. Faul ano, ale na žlutou ne,“ okomentoval první napomenutí 26letého křídelníka ve studiu České televize někdejší stoper Sparty Erich Brabec.

Jestliže o první žluté se dalo diskutovat, druhý zákrok byl naprosto jasný. Konaté ve 32. minutě jako smyslů zbavený vlétl do Kalačova, podrážkou ho bolestivě zasáhl nad kotník.

Sudí okamžitě vytáhl druhou žlutou a pro Konatého zápas skončil. Šlo o nebezpečný faul, za který mohla klidně následovat rovnou červená. „Ta druhá žlutá byla naprosto jasná,“ konstatoval ve studiu České televize bývalý letenský hráč i trenér Jozef Chovanec.

Rozladění po utkání neskrýval ani sparťanský trenér Tomáš Požár. "V zápase se nám pokazilo všechno, co mohlo. Ta červená karta je další smutný příběh, utkání se nám zbortilo jak domeček z karet," litoval Požár do kamer České televize.

Konaté přitom nutně potřeboval zahrát dobře. Za Spartu šel do ostrého zápasu po půlroční pauze, kdy si chtěl vytrucovat přestup a následně byl za trest přeřazený do juniorky. Konaté se ale kousl, v zimní přípravě dostal šanci na návrat do prvního týmu a vybojoval si místo v základní sestavě.

Po fatálním selhání, které předvedl v Rostově, si bude sympatie fanoušků Sparty získávat zpátky velmi těžko. „Bude to mít hodně těžké. Musí ukázat svou kvalitu i disciplínu, že patří na hřiště. Ale určitě budou na jeho hlavu padat negativní ohlasy,“ dodal Chovanec.

Pro Spartu znamenalo Konatého vyloučení fatální ztrátu. Do poločasu Letenští inkasovali ještě dvě branky a prohrávali 0:3. Konečný výsledek 0:4 znamená takřka jisté vyřazení a konec působení v pohárové Evropě.

Rostov - Sparta 4:0. Po debaklu je postup daleko, Konatého vyloučili