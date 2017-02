Co bude s Konatém? Nerad bych prohru házel na vyloučení, řekl Dočkal

Chtěl si vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť, místo toho strávil skoro celý podzim v juniorce. Dostal ještě jednu šanci, v přípravě se propracoval do základní sestavy – a teď bum! Další rána!

Konaté se v Rostově vykartoval už za půl hodiny. Jeho první žluté napomenutí z 20. minuty ještě vyvolalo debaty, zda bylo oprávněné, u šlapáku, po kterém viděl o 12 minut později červenou kartu, nebylo pochyb. V následující desetiminutovce zvýšili domácí z 1:0 na 3:0.

Ostrá kritika na Konatého adresu však nezazněla. „Nerad bych prohru házel na to, že jsme šli do deseti. To pořád neznamená, že jsme museli v Rostově dostat čtyřku. Ano, bylo to pro vývoj utkání důležité, ale stejně tak důležitý byl i první gól. Po něm se hra začala rozpadat,“ hodnotil kapitán Bořek Dočkal.

Také záložník Lukáš Vácha Konatému červenou kartu nevyčítal. "To bych nekomentoval, to se mohlo stát komukoliv, bylo to nešťastné." Bez ostrých soudů na adresu spoluhráče z Pobřeží slonoviny se obešel také obránce Ondřej Mazuch. „Můžeme spekulovat, zda vyloučení zápas ovlivnilo, možná to bylo těžší v tom, že nám chyběl jeden hráč do dostupování odražených míčů.“

Konatého postavení ve Spartě je mimořádně citlivé. Především část fanoušků mu dává najevo, že si stále nezaslouží jejich přízeň. Minulý víkend při generálce s Žilinou od nich slyšel pískot, když se dostal k míči. Vyloučení z Rostova pravděpodobně emoce nezklidní.

„Moment červené karty byl nešťastný, tím spíš pro Timmyho, který má za sebou takový příběh. Nedokážu teď říct, co bude dál. Musím se na ty zákroky podívat,“ uvedl trenér Tomáš Požár.

Šance, že by se opět objevil na trávníku při nedělním ligovém utkání s Bohemians 1905, přesto radikálně klesly. Změn v sestavě Spartě však bude určitě víc. „Musíme si ten zápas vyhodnotit, takhle hrát nemůžeme. Je nutné, abychom se zlepšili,“ uvedl Požár.