Vácha po výprasku Sparty: V jedenácti bychom nebyli tak odevzdaní

Odpovídá vysoká prohra kvalitě obou týmů?

„Soupeř byl silný, ale výsledek ovlivnila spousta faktorů v naší hře. Měl to usnadněné i v tom, že jsme hráli v deseti lidech. Ale na to bychom se neměli vymlouvat. Měli jsme být potom aktivnější a nedostat zbytečně čtyři góly. Dva měsíce jsme se na něco připravovali a evidentně nám to nevyšlo...“

Je postup ztracený?

„0:4 je nepříznivý výsledek v celkovém dvojzápase. My se teď hlavně musíme soustředit na neděli (zápas s Bohemians 1905), protože v domácí soutěži máme jasný cíl. V odvetě s Rostovem budeme chtít předvést dobrý zápas a pokusit se o nemožné.“

Co jste říkal červené kartě pro Tiémoka Konatého?

„Já bych to nekomentoval, to se mohlo stát komukoliv z nás. Je to nešťastné.“

Vyloučení přišlo v nejméně vhodnou chvíli, kdy jste se zvedali…

„Taky bych neřekl, že jsme do zápasu vstoupili špatně. Ale samozřejmě nás vyloučení i to, že jsme inkasovali ze standardky, srazilo. To srazí vaše sebevědomí a plán pro utkání. Věděli jsme, že to bude ne nezvratné, ale hodně složité.“

Vypadala by hra Sparty jinak, kdyby hrála v plném počtu?

„Kdybychom hráli v jedenácti a nedostali hned druhý gól, taky si myslím, že by to z naší strany bylo aktivnější. Nepůsobili bychom tak odevzdaným dojmem. Místo toho si Rostov začal věřit a ukázal svou sílu daleko víc. Jim sebevědomí naopak narostlo, protože věděli, že my moc šancí mít nebudeme.“

