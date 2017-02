Debakly Sparty v Evropě: Blamáž s Rostovem i nářez od Barcelony

1. Barcelona - Sparta 5:0

prosinec 1999, Liga mistrů

Letenští na podzim 1999 postoupili ze základní skupiny do druhé skupinové fáze (v tehdejším systému) a ve druhém kole je čekala Barcelona. Když se Sparta jakžtakž vyrovnala s počátečním tlakem favorita, ve 38. minutě bylo po nadějích. Martin Hašek dostal červenou kartu. Do té doby byl stav bezbrankový, ovšem poté už šlo o jednoznačnou záležitost a skóre na straně domácích se zastavilo na čísle 5. Dvakrát se trefil Patrick Kluivert i současný kouč Barcy Luis Enrique a jednou také Pep Guardiola.

2. Olympique Lyon - Sparta 5:0

prosinec 2004, Liga mistrů

Zatímco pět let předtím schytala debakl v pokročilé fázi, tady šlo o závěrečné vystoupení v základní části skupiny, která pro Spartu dopadla neslavně. Pod vedením Františka Straky uhrála v těžké skupině (Manchester United, Lyon, Fenerbahce) bod, konkrétně doma proti „Red Devils“. Ovšem závěr jí vůbec nevyšel a účinkování skončila ostudou. Skóre otevřel Michael Essien, pozdější opora Chelsea.

3. Rostov - Sparta, 4:0

únor 2017, Evropská liga

Co dodat? Od úvodu všechno špatně. Nejprve zbytečný gól ze standardní situace, poté červená pro Tiémoka Konatého a sparťanské naděje už se řítily nejkratší cestou k pohárovému peklu. Zatímco před rokem v Krasnodaru vyrovnala svou nejvyšší pohárovou výhru na hřištích soupeřů (3:0), tentokrát se přiblížila opačnému maximu.

4. Dortmund - Sparta 4:1

říjen 1997, Liga mistrů

Při své první účasti v Lize mistrů (nultý ročník se nepočítá) vyrazila Sparta po úvodní remíze s Parmou 0:0 do Vestfálska a tam poznala, s jakou kvalitou má co do činění. Borussia tehdy patřila k nejužší špičce, vždyť do sezony vstupovala coby obhájce trofeje! O jediný gólový úspěch Letenských se postaral Horst Siegl.

5. AC Milán - Sparta 4:1

březen 2004, Liga mistrů

Při poslední účasti Sparty v jarní fázi Ligy mistrů se pražský celek utkal s AC Milán. V prvním utkání na Letné dokázal tým vedený trenérem Jiřím Kotrbou uhrát remízu 0:0. V odvetě na San Siru sice Tomáš Jun v 59. minutě vyrovnal na 1:1, což byl v tu chvíli postupový gól, ovšem favorit si dvěma zásahy Andreje Ševčenka a čtvrtým razítkem Gennara Gattusa nakonec zajistil bezproblémový postup.

6. Manchester United - Sparta 4:1

listopad 2004, Liga mistrů

O pár týdnu dřív, než si Letenští odvezli zmíněnou dardu z Lyonu, prohráli na Old Trafford 1:4, když předtím doma se slavným soupeřem remizovali 0:0. Nebyla to úplně špatná partie ze strany hostů, ovšem nedokázali si poradit s nizozemským snajprem Ruudem van Nistelrooijem, který se postaral o všechny čtyři trefy. Sparta v pohárech ještě prohrála třígólovým rozdílem (0:3) celkem devětkrát. Ovšem debakl, který si odvezla z Ruska, je první, který se nezrodil na půdě jednoho z evropských velkoklubů.