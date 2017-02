Případ Konaté ve Spartě: ve hře je třetí šance i vedlejší kolej

Horská dráha afrického fotbalisty tak pokračuje. Přitom se v průběhu přípravy zdálo, že z ní Konaté už sesedl. Po jeho letní rebelii, kdy se snažil vynutit si přestup do Steauy Bukurešť a vedení klubu ho přeřadilo do juniorky, se vrátil do prvního týmu. A během ledna byl nejlepším hráčem Pražanů, střílel góly a vykazoval vynikající formu.

Jenže přišel první ostrý duel a výrazná přemotivovanost dohnala Konatého ke zkratu. Ačkoli neplatí za zákeřného hráče, když za tři a půl roku ve Spartě viděl pouze 11 žlutých karet, tentokrát výrazně přestřelil.

Své parťáky položil na lopatky a ještě víc si znepřátelil fanoušky, kteří mu už tak nemohli přijít na jméno. „Moment červené karty byl nešťastný, tím spíš pro příběh. Nedokážu teď říct, co bude dál,“ prohlásil bezprostředně po zápase hlavní trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Tomáš Požár.

Vedení Sparty má v zásadě čtyři možnosti, jak situaci řešit.

Za prvé: Dát Konatému třetí šanci, velkoryse jeho úlet přejít a poslat ho třeba rovnou do zítřejšího duelu proti Bohemians.

Za druhé: Udělit šestadvacetiletému ofenzivnímu hráči lekci, nechat ho v krátkodobém horizontu mimo sestavu, a dát mu tak najevo, že jeho chování není akceptovatelné.

Za třetí: Zlomit nad problémovým hráčem definitivně hůl, odstavit ho z rotace prvního týmu a v létě řešit jeho budoucnost.

Za čtvrté: Na poslední chvíli ho poslat na hostování v rámci tuzemské nejvyšší soutěže.

Klíčové při rozhodování bude, aby došlo ke shodě napříč managementem i realizačním týmem. To může být trochu zádrhel, protože pohledy na Konatého se různí. Faktický trenér David Holoubek na podzim přiznal, že si Konatého návrat do prvního týmu nedokáže představit. O Tomáši Požárovi je naopak známo, že je na rychlonohého záložníka fixovaný a považuje ho za jednu z největších zbraní týmu.

Svou roli může sehrát i přístup kabiny, která se s dalším přešlapem spoluhráče může nesmírně těžce vyrovnávat. „Klub chce důkladně zvážit všechny varianty, než zaujme definitivní stanovisko,“ řekl zdroj blízký vedení Spartě.

V každém případě to pro šéfy Letenských není snadné rozhodování.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>