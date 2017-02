Sparta jde na Rostov bez Dočkala i naděje. Neřešitelné, přiznal Koubek

Bez reálné naděje na postup i bez klíčového záložníka Bořka Dočkala půjdou fotbalisté Sparty do čtvrteční odvety druhého kola Evropské ligy s Rostovem. V prvním utkání v Rusku vzal letenskému celku šanci debakl 0:4, zatímco český reprezentant bude chybět kvůli jednání o přestupu do Číny. Pro hostující celek by tak odveta měla být pouhou formalitou.