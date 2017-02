Tajnosti na Spartě. Kdo nebude hrát? Neřeknu, jste z Rostova, smál se Požár

Před prvním zápasem v Rusku Tomáš Požár vyprávěl, jak si realizační tým hrál na partyzány, když zjišťoval informace o svém soupeři v play off Evropské ligy. Před domácí odvetou, do které si Rostov přivezl čtyřgólový náskok, jej ale humor neopustil.

Na dotaz ruského novináře, kdo všechno bude Spartě ve čtvrtek chybět, kromě zmíněné trojice Konaté, Dočkal a Rosický, s úsměvem odpověděl: „To já vám nemůžu říct, protože vy jste určitě z realizačního týmu Rostova…“

Když byl dotázán, zda může aspoň říct, kdo všechno je z kádru Pražanů, přišla další vypočítavá odpověď. „Martin Frýdek laboruje s kolenem, David Hovorka, Tomáš Rosický a Ondra Zahustel. Snad jsem na nikoho nezapomněl,“ vyjmenoval hráče, kteří Spartě chybí delší dobu.

O ty, kteří mají zranění menšího rázu, nepadlo ani slovo. Znamená to tedy, že se Václav Kadlec, Lukáš Mareček či Daniel Holzer vrátí ve čtvrtek do herního procesu? Vypadá to, že spíš ne. To se jen sparťanský kouč snažil před zástupci médií blafovat.

Stejně tomu tak bylo, když měl odpovědět na dotaz, kdo v sestavě nahradí vyloučeného Tiémoka Konatého a Bořka Dočkala, který jedná v Číně o případném odchodu. „To vám samozřejmě nemůžu říct. Určité varianty v hlavě máme,“ mlžil Požár.

