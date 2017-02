Tottenham i Šachtar končí. Z Čechů slaví jen Brabec, Lyon dal sedm gólů

I v odvetě se hrálo dlouho bez branek, na čemž měl podíl i Procházka, který nechyběl v základní sestavě domácího týmu. Jenže krátce po změně stran defenziva Osmanlisporu neuhlídala rohový kop a Ansarifard nasměroval Olympiakos za postupem. U druhého inkasovaného gólu byl i Procházka, který se nechal ve vápně obejít přihrávajícím Andrutsosem.

Také mezi Ajaxem a Legií byl po prvním utkání stav 0:0 a odvetu rozhodl jediný gól. Ve 49. minutě domácí rozebrali obranu Legie a Nick Viergever dorazil míč do odkryté branky. Hloušek odehrál za Legii celé utkání, Necid nastoupil v 73. minutě, ale ani on vyřazení neodvrátil. V sestavě Ajaxu chyběl zraněný Václav Černý.

V soutěži tak vedle Černého zůstává z českých fotbalistů už jen Jakub Brabec, který pomohl Genku k postupu přes Astru Giurgiu. Po úvodním výsledku 2:2 stačila belgickému celku výhra 1:0. Na udržení čistého konta se podílel i Brabec, který odehrál celý zápas.

Dramatický průběh měl souboj Petrohradu s Anderlechtem. Ruský gigant doma smazal prohru 0:2 z prvního duelu a vedl už 3:0, na všech gólech se přitom podílel Giuliano. Jenže v poslední minutě se hlavou prosadil Isaac Kiese Thelin a zařídil Anderlechtu postup zásluhou gólu vstřeleného na hřišti soupeře.

Ani obří chyba Jannika Vestergaarda nezabránila Mönchengladbachu k postupu přes Fiorentinu. Dánský stoper při rozehrávce promáchl a upadl, čímž umožnil Borjovi Valerovi snadný gól už na 2:0, jenže hosty zachránil útočník Lars Stindl. Během jedenácti minut vsítil hattrick, nejrychlejší v Evropské lize od září 2014, a zařídil výhru 4:2 znamenající postup.

Hattrickem se blýskl také Nabil Fékir, který pomohl Lyonu k výhře 7:1 nad Alkmaarem.

V soutěži končí Tottenham, který doma nenapravil úvodní prohru 0:1 s Gentem a jen remizoval 2:2. A to i vinou toho, že 50 minut hrál bez vyloučeného Dele Alliho, který ostře zajel do protihráče šlapákem. I v deseti se Tottenham dostal do vedení 2:1, ale potřebný třetí gól nevstřelil, naopak znovu inkasoval.

Osmanlispor - Olympiakos Pireus 0:3 (0:0)

Branky: 47. a 87. Ansarifard, 70. Elyounoussi. První zápas 0:0, postoupil Olympiakos.

APOEL Nikósie - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Branky: 46. Sotiriu, 54. Gianniotas z pen. ČK: 65. Sotiriu - 90.+1 Iturraspe. První zápas 2:3, postoupil APOEL.

Ajax Amsterodam - Legia Varšava 1:0 (0:0)

Branka: 49. Viergever. První zápas 0:0, postoupil Ajax.

Zenit Petrohrad - Anderlecht 3:1 (1:0)

Branky: 24. a 78. Giuliano, 72. Dzjuba - 90. Thelin. První zápas 0:2, postoupil Anderlecht.

AS Řím - Villarreal 0:1 (0:1)

Branka: 16. Borré. ČK: 81. Rüdiger (AS). První zápas 4:0, postoupil Řím.

Besiktas Istanbul - Hapoel Beer Ševa 2:1 (1:0)

Branky: 17. Aboubakar, 87. Tosun - 64. Nwakaeme. První zápas 3:1, postoupil Besiktas.

Genk - Astra Giurgiu 1:0 (0:0)

Branka: 67. Pozuelo. První zápas 2:2, postoupil Genk.

FC Kodaň - Ludogorec Razgrad 0:0

První zápas 2:1, postoupila Kodaň.

Tottenham - Gent 2:2 (1:1)

Branky: 10. Eriksen, 61. Wanyama - 20. vlastní Kane, 82. Perbet. ČK: 40. Alli (Totenham). První zápas 0:1, postoupil Gent.

Fiorentina - Mönchengladbach 2:4 (2:1)

Branky: 15. Kalinič, 28. Valero - 44. z pen., 47. a 55. Stindl, 60. Christensen. První zápas 1:0, postoupil Mönchengladbach.

Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7:1 (4:1)

Branky: 5., 27. a 78. Fékir, 17. Cornet, 34. Darder, 86. Aouar, 89. Diakhaby - 26. Garcia. První zápas 4:1, postoupil Lyon.

Šachtar Doněck - Celta Vigo 0:2 po prodl. (0:0, 0:1)

Branka: 90. Aspas z pen, 108. Cabral. První zápas 1:0, postupuje Celta Vigo.