Požár: Viděl jsem touhu, teď jsme zklamaní. Vyloučení nejsou normální

Senzace se nekonala. Sparta v odvetě play off Evropské ligy s Rostovem pouze remizovala 1:1 a po výsledku 0:4 z prvního zápasu se s evropskými poháry loučí. Sparťanský trenér Tomáš Požár nezastírá, že se jedná o velké zklamání. „Během přípravy jsem na hráčích viděl touhu uspět, připravovali jsme se na to, ale bohužel nám to nevyšlo,“ hodnotil dvojzápas s ruským soupeřem.

Jak hodnotíte vystoupení v Evropské lize?

„Krátce po zápase jsme zklamaní, protože jsme se připravovali na to, abychom byli úspěšní a přes Rostov postoupili. Rozhodl už ale zápas v Rusku, který byl jednoznačný. Dnes to bylo velmi složité. Po zápase člověk přemýšlí, že během přípravy viděl na hráčích nějakou touhu uspět, připravovali jsme se na to, ale bohužel nám to nevyšlo. Cítíme zklamání.“

Nastoupili jste bez Bořka Dočkala. Co vám zápas bez něho v sestavě ukázal?

„Jak jsem říkal před zápasem, nešli jsme do něho jako do testu bez Bořka. Brali jsme ho vážně a chtěli jsme vyhrát. Základní sestava, způsob hry a další taktické prvky byly zvoleny směrem k Rostovu a ne kvůli absenci Bořka Dočkala. S tím jak budeme hrát v nejbližším zápase v lize s Jabloncem, to nemělo nic společného.“

I tak jste změnili rozestavení a nastoupili se dvěma útočníky. Jaký byl váš záměr?

„Byl takový, abychom do zápasu vstoupili aktivně, napadali trojici stoperů se dvěma hráči a dávali jednoduché přihrávky směrem nahoru. Taky jsme chtěli dostat větší počet hráčů do náběhu za obranu. Po inkasované brance jsme rozestavení změnili a ve druhém poločase chtěli hrát jednodušeji.“

Proč jste se rozhodli pro stejnou stoperskou dvojici, která nehrála dobře už v Rostově?

„Chtěli jsme rozdělit síly mezi více hráčů, protože v neděli hrajeme znovu. Taky jsme hledali správnou dvojici před stopery. Do ní jsme chtěli dostat Maria Holka, který na této pozici hrál už na podzim a vedl si dobře. Proto jsme se odhodlali nechat složení obrany stejné.“

Dá se říct, že to opět nevyšlo, když Ondřej Mazuch střídal už po prvním poločase?

„To bych nechtěl hodnotit. Ondra měl nějaké problémy, hlavně proto šel ze hřiště dolů.“¨

Máte za sebou tři soutěžní utkání, ze kterých si lze už udělat nějaký obrázek o vaší hře. Jak jste s ní spokojený?

„Proti Rostovu jsme do zápasu vstoupili velmi pomalu. Trápili jsme se a tak jsme to chtěli do druhého poločasu změnit. Chtěli jsme přejít na jednoduchou hru i za cenu odkopů do volných prostorů. Rázem jsme byli nebezpečnější. Druhý poločas byl jakýmsi obrazem toho, jak bychom chtěli pokračovat.“

Sparta stejně jako v Rostově dohrávala zápas v deseti hráčích kvůli vyloučení. Znamená to, že mají hráči s disciplinou problém?

„My se celou dobu připravujeme na taková dvě těžká utkání a v podstatě obě dohrajeme v deseti. To rozhodně normální není. Budeme si to vyhodnocovat. Hráči by měli přizpůsobit svoji hru, vůči tomu, jak se zápas vyvíjí a jestliže už mají žlutou, tak by k takovým zákrokům nemělo docházet.“

