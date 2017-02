Šance na LM žije, Česko by i přes konec Sparty mělo uhájit 11. místo

Brzké vyřazení Sparty z Evropské ligy by nemělo ohrozit postavení českého fotbalu na 11. místě žebříčku podle koeficientu UEFA a teoretickou šanci na přímý postup do Ligy mistrů. Ten by mohl získat český šampion sezony 2017/18, pokud ve stejném ročníku vyhraje Ligu mistrů celek, který si zároveň zajistí postup do LM z vlastní domácí soutěže. Českému fotbalu se však znovu vzdálí nejlepší desítka, která bude mít přímý postup zajištěný automaticky.