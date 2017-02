Tottenham potopil Alliho blikanec. Neomluvitelné, spílají mladíkovi

Měli by Tottenham táhnout, místo toho se na ně po čtvrtečním zápase s Gentem valí jen a jen kritika. Vytáhlý útočník Harry Kane se stal terčem posměváčků poté, co se výborně zorientoval v pokutovém území. Bohužel pro něj v tom špatném, a postaral se tak o gól Gentu na 1:1.

I tenhle výpadek ale kompletně zastínil „blikanec“ jeho mladšího kolegy. Talentovaný Dele Alli se nedočkal přímého kopu poté, co byl faulován, tak se rozhodl mstít. Do souboje proti záložníkovi Gentu Dejaegeremu vyrazil kolíky napřed a trefil jej bolestivě pod koleno. Červená karta, první v kariéře mladého Angličana, na sebe nenechala dlouho čekat.

„Byl to hrozný skluz, málem mu zlomil nohu. Ať už byl Alli jakkoli naštvaný, takovýhle zákrok nejde nijak omluvit,“ hodnotí ostrý zákrok ve svém sloupku pro Daily Mail bývalý rozhodčí Graham Poll. Disciplinární komise UEFA podle jeho mínění vynese exemplární trest pro záložníka Tottenhamu. „Musí mu ukázat, že pro takové akce není na hřišti místo,“ dodal.

„Mohl tomu chlapci ukončit kariéru,“ spílal ve studiu bývalý trenér Tottenhamu Harry Redknapp. „Málem mu tu nohu přerazil, to by pro něj byl konec.“ Stejně reagoval i bývalý záložník Jermaine Jenas, který dres londýnského klubu dříve oblékal. „Šokující, hrozný faul od Deleho. Má v sobě oheň, chce vyhrávat zápasy, ale svoje emoce musí kontrolovat správně, ne takhle,“ řekl bezprostředně po zápase.

Právě za zapojení emocí ale Alliho chválí jeho největší zastánce, trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino. „Je to skvělý kluk, který toho za pouhý rok a půl v Premier League hodně dosáhl. Fotbal je jeho vášeň, tohle je prostě věc, která se při zápase stává,“ postavil se za svého svěřence argentinský kouč.

Červenou kartu ale nerozporoval. „Byl naštvaný po jasném faulu, byl to od něj hrozný zákrok. Ví, že si vyloučení zasloužil. Ale teď ho musíme podpořit, protože je velmi smutný a zklamaný,“ dodal Pochettinho.

Belgický záložník Brecht Dajeagere, který ze zápasu odstoupil se zkrvavenou holení zhruba čtvrt hodiny po Alliho ataku, žádnou zášť necítí. „Pár sekund mi hrozně bilo srdce, cítil jsem bolest v koleni. Ale mohlo to být mnohem horší. Nemyslím si, že to udělal úmyslně, protože se pak přišel omluvit. To od něj bylo milé, je to profesionál,“ řekl středopolař Gentu.

Alliho může podle regulí UEFA čekat až pětizápasový trest, podle britského tisku je nejpravděpodobnější stopka na tři utkání. Pokud se Spurs kvalifikují do příštího ročníku Ligy mistrů, jejich mladá hvězda tak zřejmě vynechá půlku zápasů základní skupiny.