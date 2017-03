United čeká v Rostově oraniště! Mourinho: Nevěřím, že budeme hrát

S podobným verdiktem však "Red Devils" nejspíš počítali, jinak by dlouhou cestu do Ruska ze severu Anglie nevážili. Ale trenér José Mourinho si na předzápasové tiskové konferenci stejně zjevně rozladěný postěžoval: "Pořád nemůžu uvěřit, že na tom budeme hrát."

Nebylo by to poprvé, kdy by United letos kvůli počasí neodehráli zápas. Letní přípravné utkání proti městskému rivalu ze City na pekingském olympijském stadionu Čapí hnízdo se také neodehrál, jelikož tamní trávník po silném dešti údajně připomínal bažinu. A podle portugalského kouče na tom je trávník v Rostově podobně.

Naopak jeho ruský protějšek Ivan Daniliants zůstal naprosto v klidu: "Na trávníku se nic nestalo a když jsme hráli proti Spartě, tak byl ještě v horším stavu," nezapomněl připomenout výprask 4:0, který si ze stadionu Olimp 2 přivezl český vicemistr.

"Jsme si vědomi, že to není rozhodnutí našeho klubu, ale rozhodnutí UEFA. Samozřejmě bychom ale rádi hráli na lepším trávníku, jako je třeba ve Wembley," dodal.

Pogba a spol. tak nakonec na zmrzlý ruský trávník zítra od 19 hodin vyběhnou a až průběh zápasu ukáže, jestli měl Mourinho pravdu a některý z jeho svěřenců třeba neodnese stav hřiště ošklivým zraněním.