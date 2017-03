Rostovský trávník? Amatérismus, nešlo hrát lépe, zlobil se Mourinho

Před necelým měsícem na stejném místě hrála Sparta. Na okrajích hřiště byl odklizený sníh, teplota hluboko pod nulou a trávník měl do ideální podoby hodně daleko. Pražané, aniž by to bylo zrovna špatným stavem hřiště, Rostovu podlehli 0:4.

Střih. V dalším vyřazovacím kole hostil východní celek slavný Manchester United. Sníh zmizel, teploty byly nad nulou a dokonce i svítílo sluníčko. To však Josému Mourinhovi nestačilo. Už před zápasem si stěžoval na hrací podmínky a dokonce prohlásil, že doufá, že se nebude hrát.

UEFA však necouvla, duel nechala odehrát v dané hrací době a anglický tým se tak musel poprat kromě houževnatého soupeře také s těžkým terénem. Jednobrankové vedení po brance Henricha Mchitarjana se mu udržet nepodařilo. S domácími se hosté rozešli smírně s výsledkem 1:1 a Mourinho si po utkání pustil pusu na špacír.

„Na to, jaké bylo hřiště, to byl ještě dobrý výkon. Bylo nemožné kombinovat. Hrát lépe nešlo,“ hodnotil duel s Rostovem pro televizní stanici BT Sport portugalský trenér.

„Zápasy takové úrovně si pamatuji ještě ze svého dětství z Portugalska – amatérské soutěže na amatérských hřištích,“ pokračoval Mourinho. „Jsem spokojený s tím, že se s tím hráči vyrovnali s pokorou a bojovali o každý míč,“ dodal.

Ke špatným podmínkám na stadionu Olimp-2 se vyjádřil i bývalý řízný obránce United a v současnosti televizní expert Gary Neville. Ten při pohledu na trávník prohlásil. „Na takovém hřišti bych já vypadal dobře,“ usmíval se 42letý internacionál a dodal, že by se aspoň smazaly výkonností rozdíly a každý hráč by byl na stejné úrovni.