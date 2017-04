Brabcův Genk prohrál, Anderlecht - United 1:1. Lyon otočil v závěru

Genk se sice ve Španělsku ujal vedení, ale Celta ještě do přestávky skóre otočila. V 15. minutě vyrovnal Sisto, v 18. přidal druhou branku Aspás a chvíli před poločasem se prosadil Guidetti. V 67. minutě naději do domácí odvety vykřesal snížením na 2:3 Buffel.

Manchester, který by rád soutěž vyhrál a získal tak poslední chybějící evropskou trofej do sbírky, vedl díky Henriku Mchitarjanovi až do 86. minuty, kdy vyrovnal Leander Dendoncker. Aby však Anderlecht mohl pomýšlet na postup, musel by v odvetě ukončit dlouhou sérii bez vítězství v Anglii, kde z posledních 15 utkání uhrál jen dvě remízy.

Ajax si poradil 2:0 se Schalke a prodloužil domácí sérii pohárové neporazitelnosti na dvanáct zápasů. O výhře amsterodamského celku, ve kterém chyběl český záložník Václav Černý, rozhodl dvěma góly Davy Klaassen. První gól dal z penalty, při druhém využil přesný centr sedmnáctiletého Justina Kluiverta, syna bývalé hvězdy Ajaxu Patricka Kluiverta.

Duel Lyonu s Besiktasem začal kvůli řádění tureckých fanoušků se zpožděním 45 minut. Hostující chuligáni házeli předměty a pyrotechniku a přinutili příznivce z okolních sektorů utéct na trávník. Podle agentury AFP dorazilo do Francie asi 15 tisíc fanoušků istanbulského celku a problémy dělali už před utkáním, když se rvali s policií a domácími příznivci.

Lyon nakonec po obratu vyhrál 2:1. Besiktas sice vedl po brance Babela od 15. minuty, domácí ale v 83. minutě vyrovnali díky Tolissovi a v 85. strhli zásluhou Morela strhli vítězství na svou stranu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 83. Tolisso, 85. Morel Hosté: 15. Babel Sestavy Domácí: A. Lopes – Rafael (53. Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel – Tousart, Tolisso – Ghezzal (52. Cornet), Fékir, Valbuena – A. Lacazette (C). Hosté: Fabri – Gönül, Mitrović (64. Uysal (C)), Marcelo, D. Tošić – Özyakup (C) (74. Arslan), Hutchinson – Babel, Talisca, Adriano – Tosun (87. Inler). Náhradníci Domácí: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Ferri, Jallet, Darder, Aouar, Cornet Hosté: Zengin, Sismanoglu, Arslan, Uysal, Beck, Nukan, Inler Karty Domácí: Rafael, A. Lacazette, Fékir, Jallet, Valbuena Hosté: Marcelo, Arslan Rozhodčí Antonio Mateu Lahoz – Javier Rodriguez, Pau Cebrián Devís (všichni ESP) Stadion Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23. Klaassen, 52. Klaassen Hosté: Sestavy Domácí: Onana – Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven (46. de Ligt) – Ziyech, van de Beek (88. F. de Jong), Klaassen (C) – Kluivert (74. Neres), B. Traoré, Younes. Hosté: Fährmann – Kehrer, Höwedes (C), Nastasić, Aogo – Goretzka, Bentaleb – Schöpf (71. Huntelaar), Meyer (59. Stambouli), D. Caligiuri (83. Konopljanka) – Burgstaller. Náhradníci Domácí: Boer, de Ligt, Tete, de Jong, Nouri, Neres, Dolberg Hosté: Nübel, Badstuber, Stambouli, Konopljanka, Avdijaj, Huntelaar, Kolašinac Karty Domácí: Klaassen, Neres Hosté: Kehrer, Stambouli Rozhodčí Karasev – Averianov, Kalugin Stadion

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 86. Dendoncker Hosté: 37. Mchitarjan Sestavy Domácí: R. Martínez – D. Appiah, Mbodji, Nuytinck, Obradović – Tielemans (C), Dendoncker, Stanciu (65. Hanni) – Bruno (58. Chipciu), Kiese Thelin (75. Teodorczyk), F. Acheampong. Hosté: Romero – A. Valencia, Bailly, Rojo, Darmian – Lingard (62. Martial), Carrick (C), P. Pogba – Mchitarjan (90. Fosu-Mensah), Ibrahimović, Rashford (75. Fellaini). Náhradníci Domácí: Boeckx, Capel, Deschacht, Hanni, Chipciu, Spajić, Teodorczyk Hosté: de Gea, Blind, Herrera, Fellaini, Martial, Shaw, Fosu-Mensah Karty Domácí: Obradović Hosté: Mchitarjan, Carrick, Fosu-Mensah Rozhodčí Stadion