ONLINE: United i Ajax vedou. V Lyonu se prali fanoušci, zápas měl zpoždění

Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy mezi Lyonem a Besiktasem Istanbul začalo se zpožděním 45 minut. Důvodem bylo řádění tureckých příznivců, kteří házeli předměty a pyrotechniku a přinutili tak fanoušky z okolních sektorů utéct na trávník.

Podle agentury AFP dorazilo na zápas kolem patnácti tisíc tureckých fanoušků a problémy dělali už před zápasem, když se rvali s policií i domácími příznivci. Situaci na stadionu se poté snažil přímo na hřišti uklidnit i předseda francouzského celku Jean-Michel Aulas.

K incidentu došlo dva dny poté, co se před úterním čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem stal terčem bombového útoku autobus Dortmundu. Obránce Marc Bartra musel s poraněnou rukou na operaci a duel byl z úterý přeložen na středu. Borussia nakonec prohrála 2:3.

Lyon fans ran onto the pitch to avoid attacking Besiktas fans. Insane. pic.twitter.com/clV85WKtCp