Pomůžou United Zlínu do základní skupiny EL? Fandím jim, říká Grygera

Skočit rovnou do základní skupiny Evropské ligy? O tom ve Zlíně ani nesnili. Jenže když se vše sejde, bude to realita. „Stačí“ zvládnout finále MOL Cupu s druholigovou Opavou a doufat v další souběh okolností. Třeba s fanděním Manchesteru United ve finiši EL nebude mít manažer Zdeněk Grygera žádný problém. „Z anglické ligy inklinuju k United,“ přiznává.

V tuhle šanci nedoufali. Že by mohli v případě triumfu v domácím poháru (finále 17. května od 17.30 hodin v Olomouci) proniknout přímo do skupiny příštího ročníku Evropské ligy, to je pro Zlínské příjemné novum. „Mohlo by to pomoct k tomu, aby měli někteří hráči větší chuť zůstat a jiní zase přijít,“ nachází manažer Zdeněk Grygera kromě ekonomiky další jasná pozitiva.

Ještě je to daleko. Chce to nejdřív sfouknout nebezpečnou Opavu a pak se modlit, ať to vyjde i na zahraničních frontách. Ve Zlíně začnou ve zbytku sezony pozorně sledovat Mourinhův Manchester či francouzský Olympique Lyon.

„To jsou samozřejmě příjemné novinky. Nečekali jsme to,“ přiznává bývalý reprezentant. Jedním dechem ale dodává, že se klub soustředí na důstojné dohrání ligové soutěže, v níž má stále o co hrát.

Na čtvrté místo, které rovněž znamená průnik na evropskou scénu, ztrácí Páníkův soubor pouhé čtyři body. A když dnes zmákne Mladou Boleslav, bude za ní jen o bodík. Tohle je úkol dne, nikoli chimérická představa o základní skupině EL. „Jít přímo tam, to by byla velká věc. Víme, jak jsou předkola těžká nevyzpytatelná. Ale je to daleko,“ brzdí euforii Grygera.

Manchesteru United bude každopádně přát, ať letošní ročník vyhraje. Ke klubu z Old Trafford má hlubší vztah. „Když jsem byl malý, sestra mi z Anglie přivezla dres Erika Cantony,“ vzpomíná. Ještě by ho někde doma vyštrachal… Z Premier League je mu nejbližší právě klub z Manchesteru, který čeká v semifi nále EL španělská Celta Vigo.

Zlín zase ve finále MOL Cupu vyzve Opavu. „Dvakrát jsem byl ve finále nizozemského poháru a není sranda to zvládnout,“ podotýká šestatřicetiletý exreprezentant. Prioritou je však dnešní duel s Mladou Boleslaví v lize.

„Pořád ji máme na dostřel a po dvou výhrách venku chceme konečně potěšit domácí fanoušky. Hráči odbourali individuální ambice a na Bohemce i v poháru na Slavii zahráli soudržně. Ty výkony byly velmi podobné podzimním,“ pochvaluje si Grygera.