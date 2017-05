Mourinho chválil střelce Rashforda. United ale dál trápí marodka

Souboj s ambiciózním španělským celkem rozsekla jediná branka. Mladík Marcus Rashford se v 67. minutě postavil k přímému kopu, zakroutil míč k Alvarezově tyči a dal tak United nejlepší možnou výchozí pozici pro domácí odvetu. A Mourinho si šikovného forvarda nemohl vynachválit.

„Je to teprve 19letý kluk, ale hlavně kluk, který miluje fotbal. Na každém tréninku zůstává o půl hodiny déle, trénuje přímáky a čeká na příležitost. Užívá si práci navíc, je velmi vyspělý,“ řekl na adresu anglického reprezentanta.

„Byl to skvělý přímý kop, kvůli rychlosti míče bylo nemožné, aby jej brankář chytil,“ rozplýval se portugalský trenér. Rashford mu ale nedělal jen radost, pár minut po vstřelené brance totiž ze hřiště odkulhal.

"Marcus nastoupil do zápasu s menším problémem, a jak běhal, tak ho začal víc cítit," okomentoval Rashfordovy potíže Mourinho. Pár minut nato navíc musel řešit, že se zranil i zkušený Ashley Young, který po nástupu z lavičky odehrál sotva 11 minut.

Marodka "rudých ďáblů" je tak dlouhá jako týden před výplatou. Do konce sezony je mimo kanonýr Zlatan Ibrahimovic a obránci Marcos Rojo a Luke Shaw, dlouhodobě zraněný je i defenzivní talent Timothy Fosu-Mensah. Kromě čerstvých šrámů Rashforda s Youngem musí být brán zřetel i na Erica Baillyho, Chrise Smallinga, Juana Matu či Phila Jonese, kteří se všichni vracejí po zranění.

United už v neděli čeká ostře sledovaná ligová bitva s Arsenalem a Mourinho přiznal, že možná bude muset nasadit hráče, na které dosud tolik nesázel. Ve hře je i zapomenutý kapitán Wayne Rooney. "Za čtyři a půl týdne jsme odehráli už deset zápasů, to je hodně. Hráči, který toho v té době odehráli hodně, proti Arsenalu nenastoupí," uznal portugalský trenér.

Klub z Old Trafford se kromě Evropské ligy dál pere i na domácí frontě. Pokud totiž zvítězí nad Arsenalem a jeho rivalové ze City klopýtnou, dostane se do nejlepší čtyřky ligové tabulky zaručující postup do Ligy mistrů.