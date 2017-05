United můžou ve finále pomoci Zlínu. Jde jim o peníze či Griezmanna

Již dnes usednou fotbalisté, vedení i fanoušci Zlína k televizi a budou fandit Manchesteru United. Pokud totiž „rudí ďáblové“ uspějí ve finále Evropské ligy proti Ajaxu, Ševcům výrazně pomohou. Ti by šli v příští sezoně rovnou do skupiny prestižní evropské soutěže. Pozitivem je, že svěřenci Josého Mourinha mají o motivaci postaráno. Pryč jsou časy, kdy anglické týmy Evropskou ligou pohrdaly. Proč chtějí United dnes od 20:45 ve Stockholmu za každou cenu uspět a tím pomoci i Zlínu?

Tohle je samozřejmě zásadní motivace, na kterou jsou navázané i ty další. Pokud Manchester United vyhraje finále Evropské ligy, zahraje si v příští sezoně Ligu mistrů. Přes Premier League se do ní totiž dostat nedokázal, skončil šestý.

Peníze

Nemusíme zdůrazňovat, že Liga mistrů je také pořádný byznys. Manchester United samozřejmě není v pozici, kdy by byl na postupu finančně závislý, přesto by mohl přijít o hodně. Nejen o peníze od UEFA.

United totiž mají na účast v Lize mistrů navázané také sponzory, včetně toho hlavního. Pokud by nepostoupili do hlavní fáze Champions League, Adidas jim za příští sezonu vyplatí o třetinu méně, než je dojednáno. United by tím přišli o 21 milionů liber.