United jsou šampioni! Finálovou výhru zařídili Pogba a Mchitarjan

Fotbalisté Manchesteru United poprvé v historii vyhráli Evropskou ligu. Svěřenci Josého Mourinha ve finále ve Stockholmu porazili Ajax Amsterodam 2:0 a v příští sezoně si zahrají Ligu mistrů. Díky vítězství "rudých ďáblů" postoupil vítěz české pohárové soutěže Zlín přímo do skupiny dalšího ročníku EL a dostane bonus přes 70 milionů korun.

United získali první mezinárodní titul od roku 2008, kdy uspěli v Lize mistrů. Trenér Mourinho vyhrál i své čtvrté evropské pohárové finále a v premiérové sezoně na lavičce United vybojoval třetí trofej po triumfech v anglickém Superpoháru a Ligovém poháru.

Skóre finále otevřel v 18. minutě Paul Pogba, krátce po změně stran přidal druhou branku Henrik Mchitarjan. Ajax s českým útočníkem Václavem Černým pouze na tribuně si nedokázal vypracovat žádnou větší šanci.

Zápas ve Friends Areně začal minutou ticha k uctění památky obětí pondělního teroristického útoku v Manchesteru, při němž zemřelo 22 lidí.

Po opatrnějším úvodu se United poprvé prosadili v 18. minutě. Fellaini přistrčil míč Pogbovi a francouzský nejdražší hráč světa se trefil tečovanou ranou. O chvíli později Valencia zakončil únik po křídle, ale brankář Ajaxu Onana si tentokrát poradil.

Manchesterský tým se v závěru poločasu hodně zatáhl a nechával hrát nizozemského protivníka. Ajax, jehož základní sestava měla v průměru jen 22 let, se ale do nebezpečnějšího zakončení nedostal.

Anglické mužstvo vstoupilo výborně i do druhé půle. Míč z rohového kopu Smalling hlavou posunul na Mchitarjana a ten ho ve 48. minutě pohotovým kopem přes hlavou dostal do sítě. Pro arménského záložníka to byl šestý zásah v této sezoně EL.

Hráči Ajaxu se dál marně snažili proniknout do soupeřovy šestnáctky a také jejich střely z dálky byly nepřesné. V 87. minutě mohl definitivně pojistit výhru United střídající Lingard, jenže na konci samostatného úniku zaváhal a vracející se stoper Sánchez ho stihl odzbrojit.

United tak získali poslední významnou evropskou trofej, která jim chyběla ve sbírce. Amsterodamský celek naopak prodloužil dlouhé čekání na mezinárodní titul. Ten poslední získal v roce 1995 triumfem v Lize mistrů.