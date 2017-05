Zlín slaví! United mu pomohli do Evropské ligy, dostane 70 milionů

Takhle si to malovali. Nejdříve vyhrát český pohár a pak sledovat triumf Manchesteru United ve finále Evropské ligy. Stalo se. Svěřenci Josého Mourinha porazili Ajax 2:0 a slavit tak mohou i fotbalisté Zlína. V příští sezoně si totiž zahrají v hlavní fázi Evropské ligy. Těšit se tak mohou na prestižní souboje a výraznou finanční injekci. „Patří to celému Zlínu,“ radoval se sportovní manažer zlínského A-týmu Zdeněk Grygera.

Tohle byl ideální zlínský den. Fotbalisté v čele s trenérem Bohumilem Páníkem ukázali ve středu svým nadšeným fanouškům trofej pro vítěze českého poháru, poté přišla na řadu autogramiáda. Všichni rozdávali úsměvy.

Aby ne, celý Zlín se těšil na finále Evropské ligy mezi Ajaxem a Manchesterem United. Fandilo se jednoznačně „rudým ďáblům“. Jejich úspěch se totiž rovnal obřímu úspěchu Ševců. A zlínská přání se vyplnila.

United porazili Ajax 2:0, góly dali Paul Pogba a Henrich Mchitarjan. Tím pádem je jasné, že Zlín bude v příští sezoně nasazený přímo do základní skupiny Evropské ligy. Současný tým tak bude tvořit historii.

Na zlínských oslavách nechyběla autogramiáda







15 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii

Naposledy totiž účinkoval Zlín v Evropě v letech 2004 a 2005, ale šlo o neporovnatelný úspěch. Tehdy totiž Ševci byli „jen“ v Poháru Intertoto. V prestižním Poháru vítězů pohárů hrál Zlín jen jednou, v sezoně 1970/1971.

„V podstatě až teď si uvědomujeme, co jsme dokázali,“ přiznal po utkání ve vysílání ČT Sport sportovní manažer A-týmu Zlína Zděnek Grygera. „Je to obří skok. Patří to celému Zlínu. Chtěl bych, aby si to všichni užívali,“ dodal.

Teď se Fastav podívá do prestižní Evropské ligy a hned do skupiny. Tam může narazit na opravdové giganty. A hlavně má jistých minimálně 70 milionů korun. To je pro Zlín obrovská suma. Ta zahýbe i hráčským kádrem.

„Teď se naše práce rozběhne na plné obrátky. Ale jsem spíše v klidu, nechtěl bych dělat přehmaty v euforii. Budou odchody a musí přijít hlavně příchody. Je potřeba celkově rozšířit a zkvalitnit kádr, protože nás čekají dvě soutěže,“ tvrdil Grygera.

Ve Zlíně každopádně dlouhý den hned tak neskončí. Teď asi přijde na řadu dlouhá noc. „Ve Zlíně je asi veselo,“ smál se na Twitteru mimo jiné český obránce Montpellier Lukáš Pokorný. Oslavy mohou vypuknout!

Ve Zlíně je asi veselo😂👏🏻🔝 — Lukáš Pokorný (@PokornyLukas) May 24, 2017

480p 360p 240p REKLAMA

United jsou šampioni! Finálovou výhru zařídili Pogba a Mchitarjan

480p 360p 240p REKLAMA