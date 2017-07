Kouč Boleslavi Uhrin: Kdybychom nepostoupili, bylo by to pro mě velké zklamání

PŘÍMO Z IRSKA | Mladá Boleslav jako první český celek vstoupí do evropských pohárů, ve čtvrtek od 21 hodin se představí v prvním utkání druhého předkola na půdě irského celku Shamrock Rovers. „Kdybychom nepostoupili, bylo by to pro mě velké zklamání,“ hlásí trenér středočeského klubu Dušan Uhrin mladší.

V neděli jste říkal, že v sestavě máte ještě tři otazníky. Teď už máte o základní jedenáctce jasno?

„Ještě nemám. Mám tam jeden otazník, ještě to musím pořádně promyslet.“

Cítíte větší před pohárovým vstupem větší tlak proto, že Boleslav v posledních dvou sezonách vypadla vždy s prvním soupeřem?

„Vůbec nemyslím na to, jestli Boleslav něco nezvládla. My jsme tu teď a musíme se soustředit na daný moment. Musíme se soustředit na to, abychom odsud odvezli dobrý výsledek do odvety. Tu taky musíme zvládnout. Kdybychom nepostoupili, bylo by to pro mě velké zklamání.“

Dýchla na vás už pohárová atmosféra?

„Neřekl bych, že pohárová atmosféra. Spíš na mě dýchlo to, že už je začátek a že už se konečně něco děje. Musíme se soustředit na ostré utkání. Už jedeme naostro, z každého cítím takovou zdravou nervozitu.“

Měli jste kvůli brzkému pohárovému startu kratší přípravu. Jste s ní spokojen?

„Osobně jsem s přípravou spokojen, protože máme zraněného jen jednoho hráče, který byl v podstatě zraněn už před ní (obránce Jan Kysela). Nikomu se zatím nic nestalo, což je velké plus. Příprava byla krátká, ale jinak to udělat nešlo. Jsme ve velkém očekávání.“

Jak byste charakterizoval Shamrock Rovers?

„Viděli jsme je hrát hodně krát, v lize i v pohárech podávají dobré výkony. Je to bojovné mužstvo. Hraje na půl klasický ostrovní fotbal, pak má velice dobrá a rychlá křídla. Těšíme se na bojovné utkání. Pevně věřím, že si odvezeme dobrý výsledek, potřebujeme vstřelit určitě branku.“

Co je pro vás dobrý výsledek?

„Určitě vyhrát.“