Uhrin: Výhra? Soupeř měl tři šance, dal dva góly, to si nemůžeme dovolit

Jak jste zápas viděl?

„V první půli jsme byli zbytečně nervózní, navíc hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali. Začátky musíme zvládat lépe. Soupeř měl tři šance a dal dva góly, to si nemůžeme dovolit. Naše obrana nehrála úplně optimálně, musíme ji zlepšit. V odvetě nás určitě čeká těžké utkání, ale půjdeme do ní s tím, že chceme vyhrát.“

S čím jste byl nejvíc spokojen?

„Byl spokojený hlavně s tím, že jsme vyhráli. Čekali jsme těžké utkání, to se potvrdilo. Byl to bojovný zápas, soupeř je velice bojovný. Očekával jsem, že domácí budou hrát dobře. Jsem určitě spokojený s přechodem do útoku, mohli jsme skórovat ještě třikrát. Škoda že se nám to nepovedlo.“

Jak se vám líbila spolupráce Golgola Mebrahta na hrotu a Jana Chramosty nalevo?

„Oba dali góly, splnili to, co měli. Chramosta měl trochu problémy s bráněním. Říkal jsem si, že to budu měnit, ale nechal jsem to být.“

Je tohle složení pro vás ideální variantou?

„Uvidíme. Jak jsem říkal, hráče nehledáme. Máme ještě Klobásu, kterého jsme nechali doma. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak budou dávat góly. Jsem rád, že dali góly. Jsou útoční hráči, od toho tam jsou.“

Marek Matějovský hrál výborně. Souhlasíte?

„Mára hrál dobře, proto tam je a je i kapitánem. Už v přípravě hrál velice dobře.“