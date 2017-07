Boleslavi fandil v Irsku i Váňa. Muselo se mi to líbit, radoval se žokej z výhry

Jak se vám utkání líbilo?

„Vyhrálo se, takže se mi to muselo líbit. Myslím, že to byl docela pohledný fotbal. Docela se těším na odvetu, snad to dopadne dobře a Mladá Boleslav postoupí.“



Jak jste zápas prožíval?

„Tleskal jsem, když se dařilo. Byl jsem však nervózní, když dali domácí druhý gól. Byl zbytečný. Ale utkání bylo zajímavé od úvodního výkopu až do konce. Bylo o co hrát.“



Co jste říkal na atmosféru?

„Den před utkáním jsme byli s představiteli irského klubu na slavnostní večeři. Ti nám říkali, že přijde skoro plný dům, což se skoro stalo. Dorazily čtyři, možná pět tisíc diváků. Bylo to dobré.“



Jste sváteční návštěvník fotbalových zápasů?

„Dá se říct, že jo. Díky svému sportu jsem o víkendu, kdy se hrají fotbalové zápasy, na koních. Takže se na fotbal moc nedostanu.“



S majitelem boleslavského klubu Josefem Dufkem se dobře znáte, přesto jak jste se ocitl ve výpravě do Irska?

„Mým záměrem bylo podívat se spíš do Irského národního hřebčína. To byl můj hlavní cíl cesty, fotbal byl až na druhém místě.“



Hlavní účel cesty splnil vaše očekávání?

„Nikdy jsem tam nebyl a chtěl jsem to vidět. Možná bych se tam ani nikdy nedostal, protože když jsem v Irsku byl a sháněl koně, byl jsem většinou v Coolmoru, což je daleko lépe vybavené místo než národní hřebčín. Ale i ten je na dobrém místě, odchované koně odtamtud mohou mít svou kvalitu, ale v Coolmoru je to určitě lepší.“