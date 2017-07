Frýdek před EL: Nesmíme se bát hrát. Roli tvůrce bych přijal

První ostrý start se blíží. Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek představí ve 3. předkole Evropské ligy na půdě CZ Bělehrad. Zatímco srbský soupeř je rozehraný a má ze sebou zápasy v předchozím předkole i domácí soutěži, Pražané jdou do zápasu po nepovedené generálce s Vitesse Arnhem (1:1). „Čeká nás velmi náročný soupeř, ale my chceme postoupit. Věřím, že jsme na problémech s rozehrávkou už zapracovali,“ říká před zápasem záložník Martin Frýdek.

Po nevydařené generálce vás čeká velmi důležitý zápas. Věříte, že ho zvládnete?

„Nejdůležitější… Podle mě je každý zápas pro Spartu důležitý. Tlak je na nás stále stejný, nebo spíš vy novináři ho na nás vyvíjíte. My chceme jako vždy postoupit a dojít až do základní skupiny. To samé platí o titulu. I ten chceme vždy vyhrát.“

Generálka s Vitesse vám moc nevyšla, na čem jste museli v tréninku pracovat?

„Moc se nám nedařilo, ale místy tam byly i dobré věci. Nevím, jestli jsme byli nervózní a báli se hrát. Problémy byly především s rozehrávkou. Tu potřebujeme zlepšit, ale věřím, že jsme se tomu dost věnovali v tréninku a že už to bude dobré.“

Trenér po zápase mluvil o vás a Michalovi Sáčkovi, že jste měli plnit trochu jiné úkoly než jste zvyklí a moc to nefungovalo. O co přesně se jednalo?

„Šlo spíš o to, že nám ten zápas nevyšel, což se může stát, ale nemělo by to být pravidlem. Musíme to hodit za hlavu a hrát tak, jak umíme. Nějaké novinky po nás kouč bude chtít, ale jsme hráči Sparty a měli bychom to zvládnout.“¨

Na vaší hře je hodně znát, že chybí klasický tvůrce hry. Trenér toto komentoval slovy, že se o tuto roli budete dělit. Jak by to mělo fungovat?

„Podle mě to není nic nového. Vždycky se to rozdělovalo, že jeden víc brání, jeden víc útočí. Teď je to jen stejné pro oba středové hráče, kteří běhají nahoru a dolů. Ale víc bych to nerozebíral, nerad bych tu řešil taktické věci.“

Nicméně vám by nevadila role podhrotového hráče, kterou dřív plnil Bořek Dočkal?

„Tak Bořek se nedá nahradit, ale myslím si, že tu jsou dost kvalitní hráči, jen se nám tolik nedaří. Já tuto pozici hrával za pana Ščasného. Byl bych rád, kdybych v tom pokračoval, ale to záleží na trenérovi, koho tam dá. V současné konkurenci budu rád, když budu vůbec hrát.“

Co říkáte na deset nových posil?

„Nejsem placený od toho, abych komentoval příchody, ale od toho, abych hrál. Moc mě to nezajímá, soustředím se na sebe.“

Tak alespoň řekněte, jak nové tváře zapadly do kabiny?

„Zatím nebylo na nic moc času. Moc jsme toho spolu zatím nezažili. Ale všichni jsou úplně v klidu a věřím, že to bude klapat. Nevím, jestli spolu půjdeme zrovna na pivo, ale na večeře určitě chodit budeme. Nevidím v tom problém.“

