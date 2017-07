Stramaccioni: Posila z Neapole? Věřím, že to dotáhneme tenhle týden

PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Už deset posil přivedla do svého kádru před startem nové sezony Sparta. A tohle číslo v případě největšího českého klubu nemusí být konečná. Podle informací serveru iSport.cz v zákulisí probíhají intenzivní jednání o příchodu dalšího velkého jména. V hledáčku letenského klubu je italský reprezentant Emanuele Giaccherini, jenž dosud nastupoval za Neapol. „Věřím, že se transfer dotáhne co nejrychleji,“ řekl před úvodním duelem třetího předkola Evropské ligy proti Crvene Zvezdě Bělehrad kouč Andrea Stramaccioni.

Sparta má dvaatřicetiletého křídelníka, jenž ovšem může nastupovat i na pozici podhrota, na seznamu delší dobu. Deník Sport o možném Giacherriniho příchodu na Letnou informoval už 18. července.

Ačkoli je nyní tým v Bělehradě, kde se chystá na čtvrteční ostrý vstup do sezony, na trase Praha - Neapol panuje čilý ruch. Potvrdil ho i kouč Sparty Andrea Stramaccioni.

„Tohle bych chtěl jasně vysvětlit. V tuhle chvíli se nestarám o transfer, soustředím se na utkání. Osobně ale doufám, že se to povede dotáhnout co nejrychleji to bude možné, ideálně už v tomhle týdnu. Chtěl bych mít kompletní mužstvo pohromadě,“ uvedl italský odborník.

Giaccherini v uplynulém ročníku odehrál za Neapol dohromady devatenáct zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky. V minulosti rovněž oblékal dres Juventusu či anglického Sunderlandu, v národním týmu odkopal 29 utkání. Jeho plat v Neapoli činil 1,5 milionu eur čistého (asi 39 milionů korun).