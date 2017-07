Stadion soupeře Sparty? Fanatici ho ozdobili vzkazem se samopalem

PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Pár kilometrů autem z centra Bělehradu. Přejet řeku Sávu, obkroužit dva kruhové objezdy a už ho nelze přehlédnout. Marakana. Mytický stadion, domovina klubu Crvena Zvezda Bělehrad, dnešního soupeře Sparty v předkole Evropské ligy. A taky prostor, kde se týden co týden srocují jedni z nejvášnivějších fanoušků v Evropě.

Už je to 41 let, kdy se na tomhle stánku zapsal mezi nesmrtelné Antonín Panenka. Ve finále mistrovství Evropy předvedl slavný dloubák, po kterém tehdejší Československo setnulo Spolkovou republiku Německo a urvalo pro sebe zlaté medaile.

Čas jako by se na Marakaně zastavil. Betonový kolos nepůsobí dojmem, že by byl výrazně udržovaný. Hrací plochu obklopuje moře červených a bílých sedaček, zvláštně zkosené tribuny připomínají spíš plochodrážní stadion. Ačkoli navenek působí stadion chladně, během zápasů Crvene Zvezdy to ovšem vře.

Dění na trávníku často zastiňuje to, co se děje na severní tribuně za jednou z branek. Tam se totiž srocují tisíce příznivců bělehradského klubu. Říkají si „Delije“ a platí za jedno z nejorganizovanějších a nejfanatičtějších fanouškovských seskupení v Evropě.

Jejich připomínka praští do očí už před vstupem na stadion. Na jedné ze zdí se totiž skví velký nápis „UEFA supports terrorism“. A u něj kulomet. „Delije“ se začali formovat už v počátcích 50. let, nenávidí konkurenční Partizan a pro svůj tým dýchají. Sedačky pro ně nemají význam, celý duel totiž jsou na nohou, skandují a ženou svou Zvezdu kupředu. Povětšinou za pomoci vydatné pyrotechniky. Dnes jejich sílu pozná i Sparta. V ochozech se očekává až 35 tisíc lidí.

