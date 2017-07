Mladá Boleslav - Skënderbeu 2:1. Výhru vystřelil v závěru Jánoš

Fotbalisté Mladé Boleslavi udělali krok do 4. předkola Evropské ligy. Na domácí půdě si poradili s albánským Skënderbeu Korcë 2:1. Svěřence Dušana Uhrina ml. poslal do vedení ve formě hrající Jan Chramosta. Domácí byli v průběhu utkání lepším týmem, jenže pět minut před koncem se šťastně trefil Liridon Latifi a nečekaně vyrovnal. O minutu později rozhodl utkání Adam Jánoš. Odveta je na programu za týden.

Svěřence generálního sportovního manažera Dušana Uhrina mladšího může mrzet velké množství zahozených šancí, protože měli šest dalších velmi dobrých příležitostí. Jakub Rada mimo jiné trefil břevno. I tak si ale vezou do odvety výsledek, který jim dává naději na to, že na pátý pokus projdou do 4. předkola.

Mladé Boleslavi se povedlo navázat na týden starý vydařený zápas se Shamrockem, hráči v domácím prostředí diktovali hru a vytvářeli si jasné šance. Už v 6. minutě předvedla podobnou akci jako při gólu do sítě Shamrocku, nebezpečně vystřelil Chramosta, ale zkušený brankář Shehi vyrazil míč mimo branku.

Ve 13. minutě vyšla další kombinace a Mebrahtu se objevil sám před brankářem. Ani tentokrát ho v jasné šanci neprostřelil. A chvíli na to skončila technická střela Rady zpoza vápna na břevně.

Albánský celek se dostával do útoku sporadicky a musel se hlavně bránit. Také velmi často zdržoval povalováním na zemi po soubojích, což domácí publikum odměňovalo netrpělivým pískotem.

Ve 41. minutě už se ale Mladá Boleslav dočkala. Mareš z levé strany odcentroval, Mebrahtu sice míč podskočil, ale od obránce se balon dostal k Chramostovi, který střelou k tyči potvrdil střeleckou formu. Včetně přípravy dal už devátý gól v osmi zápasech.

Ve druhé půli hráči Skënderbeu začali více kombinovat a domácí už nebyli tolik ve hře, ale i tak v 54. minutě nebezpečně vystřelil Matějovský. Shehi však ránu lapil. O chvíli později po Fabiánově centru hlavičkoval Mebrahtu jen o centimetry vedle.

Mladoboleslavští ale vypadli z mezihry a soupeř začal zlobit. Chyběla mu však lepší finální fáze. Střela střídajícího Gavazaje z dálky ale byla natolik nebezpečná, že albánští fanoušci už slavili, než pochopili, že míč skončil těsně vedle.

V 86. minutě už hosté vyrovnali. Albánský reprezentant Latifi vypálil do hlavy domácího stopera Čmovše a od něj se míč smolně odrazil do domácí branky. Latifi skóroval už počtvrté v této pohárové sezoně. Jenže český celek měl bleskovou odpověď dvou střídajících hráčů. Magera odcentroval a Jánoš na přední tyči poslal míč efektně patičkou do branky.

