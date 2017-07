CZ Bělehrad – Sparta 2:0. Bídný výkon, Stramaccioniho tým v problémech

Tohle přesně nechtěli dopustit. Jenže nic jiného si za špatný výkon nezasloužili. Fotbalisté Sparty prohráli v prvním zápase 3. předkola Evropské ligy na půdě CZ Bělehrad 0:2, za domácí skórovali Boakye a Kanga. Naopak svěřenci italského trenéra Andrey Stramaccioniho se do velké šance nedostali a vyšli naprázdno. Nepomohl ani debut Tal Ben Chaima, který naskočil z lavičky. Sparta tak bude mít za týden v odvetě pořádně těžkou úlohu.

Sparta k prvnímu soutěžnímu utkání pod italským trenérem Stramaccionim nastoupila v základní jedenáctce se šesti z deseti letních posil. Do branky se postavil Dúbravka, do obrany Kaya se Štetinou a do útoku Janko s bývalým hráčem Crvené Zvezdy Plavšičem.

Šanci v základu dostal také záložník Mandjeck, přestože na Letnou přišel přesně před týdnem, takže nestihl jediný přípravný zápas. V útoku se nečekaně objevil i Juliš, zatímco jen mezi náhradníky se posadil kanonýr Lafata, od kterého převzal kapitánskou pásku Mareček.

Sparta v Bělehradě nepředvedla vůbec nic a od začátku byla pod tlakem. Převahu domácí využili ve 13. minutě zásluhou Boakyeho, jehož náběh po přímém kopu Sparta trestuhodně nezachytila. Podobně nedůrazně bránili hosté i další standardní situaci o deset minut později, ale kapitán Crvené Zvezdy Donald v ideální pozici netrefil branku.

Do druhé půle nasadila Sparta Lafatu s Čivičem místo Juliše s Vatajeluem a hra se vyrovnala, k čemuž ale výrazně přispěla i pasivnější hra domácích, a dlouho se nic nedělo. Až v 62. minutě se k míči po přímém kopu dostal Janko, ale jeho volej z těžkého úhlu byl předem odsouzen k neúspěchu.

Crvena Zvezda byla mnohem nebezpečnější a hned z další akce udeřila. Za vápnem se dostal k míči Kanga a technickou střelou zhruba z 25 metrů přehodil špatně postaveného brankáře Dúbravku. Vzápětí mohlo být se Spartou ještě hůř, ale Radonjič trefil po individuální akci tyč.

Před domácí odvetou je tak Sparta ve velmi složité situaci. V minulém ročníku Evropské ligy ale letenský celek už podobnou situaci zažil a i přesto dokázal postoupit. Loni ve 4. předkole Pražané po bezbrankové remíze z Dánska prohrávali doma se Sönderjyske už 0:2, ale nakonec vyhráli 3:2 a zajistili si místo ve skupině.

MATCH OVERVIEW LEGACY