Stramaccioni po direktu v EL: Hráči vědí, co mají hrát! Jsem zklamaný

Jak si vysvětlujete takový výsledek a především výkon?

„Nemůžeme tenhle zápas srovnávat s předchozími duely, bylo to první ostré střetnutí. Jsem velice zklamaný z prvních patnácti minut, dovolili jsme toho Crvene Zvezde příliš mnoho. Je to neakceptovatelné, abychom inkasovali po takové chybě, jaká se stala před prvním gólem. I poté hrál soupeř lépe než my, ta chyba ale utkání změnila.“

Z tribuny hráči působili, že vlastně nevědí, co mají hrát. Vnímal jste to stejně, a čím si to vysvětlujete?

„Všichni vědí přesně, co mají dělat. První gól ovlivnil zápas, zaspali jsme tam. Je to o tom být chytrý, na téhle úrovni nemůžeme soupeři dát takový dárek. Druhý poločas jsme začali lépe než první. Vatajelua jsme sice ztratili po zranění kotníku, Lafata nám ale pomohl, měli jsme dvě velké šance. Bohužel jsme udělali další technickou chybu a dostali druhý gól. Jsem přesvědčený, že do té chvíle bylo utkání vyrovnanější.“

Střelecky se znovu neprosadil Marc Janko, navíc se příliš nedostával do hry. Jak hodnotíte jeho výkon?

„Nechci mluvit o jednotlivých hráčích. Tentokrát dva nebo tři hráči zahráli pod své možnosti, což je špatně. Potřebuju od hráčů to nejlepší, což se nyní nestalo.“

Věříte pořád v postup?

„Jsem před druhým zápasem pozitivní, ale nesmíme udělat tolik individuálních chyb jako nyní. Jsme v situaci, kdy musíme utkání odehrát bez inkasovaného gólu. Věřím, že to na Letné před našimi fanoušky bude úplně jiný zápas. A že ho zvládneme.“

Neříkáte si zpětně, že těch změn v kádru bylo až příliš?

„Je to něco, o čem jsme věděli. Bylo to rozhodnutí klubu. Ten se rozhodl nastartovat novou éru. Samozřejmě, že to nebude jednoduché, to jsme věděli. Navíc jsme nyní narazili na soupeře, který je dál než my, v nohách má pět ostrých zápasů. To není výmluva, ale fakt. Je zkrátka rozehranější.“

