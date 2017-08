Rosický o hře Sparty: Je to upracované, musíme se z toho dostat

Do hry zasáhl až v průběhu druhého poločasu, ale vyřazení Sparty v 3. předkole Evropské ligy proti CZ Bělehrad (0:1) Tomáš Rosický zabránit nedokázal. Letenští nesplnili jeden z hlavních cílů v nové sezoně a vypadli z evropských pohárů. „Na zápas, který potřebujeme vyhrát 3:0, to bylo strašně málo. Naše akce byly upracované, zatímco Srbové hráli s jednoduchostí,“ hlesla největší hvězda Pražanů po utkání.

Co se vám teď honí hlavou?

„Jsme ve velmi špatné situaci. Když není Sparta v Evropě, ztrácí prestiž. Pro nás to neznamená nic jiného, než že musíme dál tvrdě pracovat. Hlavně společně, abychom z toho vyšli jako tým. Jinou možnost nemáme. Pro nás jako nový tým to platí dvojnásob. I když nám to nejde, tak se holt musíme od něčeho odpíchnout, najít něco pozitivního, ale zatím nemáme od čeho.“

Jak jste zápas viděl do svého příchodu z lavičky?

„Od nás to bylo všechno upracované, musíme se z toho dostat. Zatímco akce soupeře byly úplně jiné a hlavně jednoduché. My se do ničeho nedostali. Na zápas, který potřebujeme vyhrát minimálně o dva, tři góly, je to málo. Šance jsme si vytvořili na konci utkání, kde se s Zvezdou dalo hrát, ale musíte její hráče donutit zatlačit, tyhle týmy jsou dobré do ofenzivy, ale bránit se jim už moc nechce. Jenže oni se z našich akcí dostávali strašně lehce.“

Neškodí týmu neustálé změny v sestavě?

„Je to jedna z bolestí, která doprovází tvoření nového týmu. Když se podíváte na sestavy v posledních třech zápasech, tak každá byla diametrálně odlišná. Týmu to neprospívá. Trenér hledá něco ideálního, co nám sedne, ale to jsou všechno obrovské otazníky, které budeme poznávat až postupně.“

Během přípravy jste říkal, že jste ze změn ve Spartě nadšený, je ve vás pořád optimismus?

„Jsem hráč Sparty, klub se pro něco rozhodl a já tomu musím věřit. Všechny okolo musíme přesvědčit, aby tomu věřili, jinak to bude ještě horší. Cesta z krize je jednoduchá. Musíme dál věřit, nikdo nám z ní nepomůže. My jako tým se v kabině musíme semknout a vyrůst jako tým, který vše předvede na hřišti. Jak dlouho to bude trvat nevím, takhle velkou obměnu kádru jsem ještě nezažil.“

Co říkáte na to, že i přes nepřesvědčivé výkony dorazilo opět velké množství fanoušků?

„Mrzí mě, že se jim nemůžeme odvděčit lepším výkonem a něčím, co se jim bude líbit a na co budou chtít znovu přijít. Z mé strany jim patří velké díky, takovou atmosféru na Letné já nepamatuji ani z časů, kdy jsem tu hrával před patnácti lety.“

