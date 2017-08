Fleišman po vyřazení: Je to strašně smutné, měli jsme si to pohlídat

Naštvaní, smutek. Tyto pocity se mísily v obránci Jiřím Fleišmanovi poté, co Mladá Boleslav vypadla ve třetím předkole Evropské ligy se Skënderbeu Korcë po penaltovém rozstřelu. Středočeši po domácí výhře 2:1 prohráli v odvetě v Albánii stejným výsledkem. „Je to strašně smutné,“ posteskl si Fleišman.

Co se stalo ve druhé půli?

„Myslím, že jsme je nechali zbytečně hrát. Zatáhli jsme se, asi jsme chtěli výsledek ubránit. Měli jsme pokračovat v tom, co jsme hráli v prvním poločase, aktivně dopředu. Bohužel se to dostalo až na penalty. To už je vabank. Je to strašně smutné, odjíždíme s prázdnou.“

Je to podle vás promrhaná šance?

„Stoprocentně. Myslím, že mančaft je natolik zkušený, že tohle jsme si měli pohlídat. Strašně nás to mrzí. Nevím, co k tomu říct. Je to strašná škoda.“

Prodloužení už bylo asi hodně na sílu, že?

„Od nás i od nich to bylo takové opatrnější. Nikdo nechtěl udělat chybu, měli jsme i šance, Péťa ještě předtím trefil tyč, to mohlo skončit gólem. Pořád se budu opakovat, je to škoda, prohospodařili jsme to. Byl to mančaft na to, abychom prošli do dalšího kola.“

Byla penalta v zápase po zákroku Lukáše Pauscheka?

„Nemůžu soudit, byl jsem za hráčem. Rozhodčí pískl, tak byla.“

Opět jste měli špatnou druhou půli jako v prvním utkání. Je to problém?

„Nemyslím, že by to byl problém. To je fotbal. Teď se mi to špatně hodnotí, jsem zklamaný, naštvaný, všechno dohromady. Děkujeme fanouškům, že nás sem přijeli podpořit, zároveň se jim omlouváme, že jsme to nezvládli.“