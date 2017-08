Sparta neměla šanci, píší Srbové. Diví se, proč odešli její fanoušci

"Mistrovská Crvena zvezda je pouhý krok od Evropské ligy!" raduje se portál B92.net, podle kterého srbský vicemistr podal v Praze velmi zralý výkon. "Stejně jako minulý týden tým Vladana Milojeviče od samého začátku vnutil soupeři svůj rytmus a ohrožoval branku Martina Dúbravky," píšou Sportske.net, podle kterých Crvena zvezda ve čtvrtek znovu potvrdila, že je podstatně lepší než český soupeř.

"Zvezda naprosto kontrolovala dění na hřišti a domácí jen zřídkakdy dokázali vystřelit na branku Milana Borjana," dodává srbský sportovní portál, který se trochu podivuje nad tím, že v druhém poločase začali opouštět svá místa na tribuně i ti nejvěrnější fanoušci Sparty.

Podobně píše i Blic, podle kterého hosté nastoupili do zápasu od začátku chytře a ofenzivně, s cílem co nejdříve dát gól a rychle tak vyřešit, kdo postoupí. Crvena zvezda svým 24. postupem v pohárech pokračuje podle deníku v úspěšné tradici. "Sparta tuhle tradici nezvládla přerušit. A - ruku na srdce - neměla šanci to udělat," tvrdí Blic.

"Kdo teď může sebrat Zvezdě naději (že postoupí do Evropské ligy), zejména po brilantní partii proti Spartě? Navíc když byl český tým před dvojzápasem považován za velkého favorita," uzavírá nejčtenější srbský deník.