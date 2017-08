Trápení ve Spartě, na Janka se pískalo. Bylo to jen pár lidí, říká útočník

Jankovy výkony zatím po příchodu do Sparty silně pokulhávají. Vysokému forvardovi chybí dynamika, nedostává se do koncovky, při bránění nepomáhá týmu. Půdobí mdlým dojmem, na hřišti téměř není vidět. Útočník se snaží zůstat v klidu, i po vyřazení z Evropské ligy myslí pozitivně.

Kvůli čemu došlo k vyřazení od CZ Bělehrad?

"Pořád potřebujeme čas, abychom se sehráli jako tým. První tři zápasy to velmi dobře ukázaly, každý v týmu umí hrát o hodně lépe. Včetně mě, samozřejmě. Ještě nejsme u cíle. Musíme každý den tvrdě pracovat, abychom získali herní automatismy. Tohle je naše velké minus. Máme velký potenciál, nesmíme mít hlavu dole, naopak ji zvednout a pracovat na sobě. Doufám že výkony brzy odměníme fanoušky, kteří nám tak skvěle fandí."

Proč jste si na začátku utkání nevytvořili žádnou šanci?

"Bylo to extrémně frustrující. Do zápasu jdete s velkým očekáváním, že třeba zvrátíte porážku, přitom to celému týmu nejde. Pak dostanete gól na 0:1, víte, že na postup musíte vstřelit hodně branek. Nebyl to pro nás dobrý večer, všichni to víme."

V čem byl problém?

"Máme spousty nových hráčů, osobně si myslím, že nám chybí automatismy, jak už jsem o tom mluvil. Nevíme, co spoluhráč vedle udělá. To zabere čas, i když vím, že v tomhle byznysu čas nemáte, to je normální. Snad nás fanoušci dál podpoří, jako tým budeme držet pohromadě a věřit si."

Jste zklamaní, že jste vypadli z Evropy?

"Je to velké zklamání, jedním z našich hlavních cílů pro sezonu bylo hrát v Evropě. Chtěli jsme fanošukům nabídnout mezinárodní fotbal, ale selhali jsme. Teď se musíme soustředit na ligu, kde jsme začali kostrbatou remízou proti Bohemians. Teď je to jen o lize."

Chybí vám centry, které jako hrotový útočník ve vápně potřebujete?

"Takhle bych to neřekl. Nedařilo se celému týmu, všichni můžeme hrát lépe, včetně mě. Není to jen o centrech a podobných věcech."

Mrzelo vás, že při vašem střdání fanoušci pískali?

"To se může stát, je to součástí fotbalu. Můžu jen říct, že se budu snažit v týmu prosadit, mít hlavu nahoře. Šlo jen o pár lidí, ne celý stadion. Pořád věřím, že mě fanoušci budou podporovat."

720p 360p REKLAMA Janko: Že fanoušci pískali? Bylo jich pár, ne celý stadion • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Rosický: Musíme se z toho dostat sami, jinak to nepůjde • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Frýdek: Ještě se neznáme, ale už bychom měli. Jsme spolu měsíc • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Sparta - CZ Bělehrad: Boakye se trefil zblízka a Sparta prohrává 0:1 • VIDEO iSport TV