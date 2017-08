Přežili jsme svou smrt, uznal Vrba. Šťastné vítězství to ale nebylo!

Považujete tohle vítězství za šťastné?

„Šťastné vítězství není nikdy. Vždycky za ním musíte jít, něco pro něj udělat. My jsme se v úvodu dopustili hrubé chyby, dovolili jsme soupeři jít do vedení. Pak jsme ho pustili i do dalších dvou šancí. Začátek nám vůbec nevyšel, to si musíme říct. Chci ale pochválit mužstvo, jak se po špatném vstupu zvedlo a utkání odehrálo tak, že máme šanci postoupit. Víme ale, že to na horké půdě na Kypru budeme mít hodně těžké.“

Čím si vysvětlujete nervozitu, která z mužstva hlavně v prvním poločase sálala?

„Proč působili hráči nervózně, to se musíte zeptat jich. Snažíme se, aby nervózní nebyli, ale u některých se nám to moc nepodařilo. Kazili jsme hodně přihrávek, měli jsme hru zrychlit a zjednodušit. Dostávali bychom se pak mnohem víc do prostorů, ze kterých můžeme být nebezpeční. Některé věci nám ale trvaly příliš dlouho. Přesto jsme v závěru měli několik akcí, které jsme měli dohrát lépe a třeba přidat i čtvrtý gól. Ten už by ale byl vůbec Larnace nespravedlivý.“

Jak byste zhodnotil výkon Marka Bakoše, který nahradil potrestaného Michaela Krmenčíka?

„Jsem rád, že Marek uplatnil svoje zkušenosti a hodně nám pomohl. Jeho dva góly jsou moc důležité.“

Jak složité bylo rozhodování, koho na hrot nasadit?

„Že dám do hry Bakoše, to jsem měl v hlavě už v momentě, kdy Michal dostal červenou kartu. Přiklonil jsem se k němu s ohledem na jeho zkušenosti, které má z pohárových zápasů. A taky proto, že je tu Marek už delší dobu. Pomohl nám.“

Roman Hubník se podepsal pod inkasovaný gól, hlavně v prvním poločase nepůsobil jistě. Jak jeho výkon hodnotíte?

„Romana Hubníka tu hodnotit nebudu, to si probereme mezi sebou. K optimu něco chybělo, ale byl to pro něj první zápas po delší době. Ve druhém poločase nás několikrát v soubojích zachránil. Někdy to tak bývá, že se něco nepovede, ale pak se to podaří napravit.“