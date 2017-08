Plzeň hraje zápas podzimu, ví Vrba. Mrzí ho Pilař, čeká jinou Larnaku

Znovu hrajete o možnost zajistit si podzimní účast v pohárové Evropě. Vnímáte to nyní jinak, než před lety, kdy éra Viktoria startovala?

„Na tomhle se nic nemění, je to pořád stejné. Když hrajete o poháry, chcete být úspěšní. My máme za cíl se probojovat do Evropské ligy. Je to pro nás asi zápas podzimu a já doufám, že ho zvládneme.“

Čekáte od Larnaky jiný výkon, než tomu bylo před týdnem v Plzni?

„U nás Larnaka hrála trochu jinak, než má ve zvyku. Víc zahustila střed pole. Teď musí útočit. Její způsob hry bude úplně jiný.“

Vám naopak chybí Václav Pilař. Je to velký problém?

„Především mě to mrzí, protože Venca když nastoupil, tak nám v útočné fázi hodně pomohl. Ale dokážeme na to reagovat a já věřím, že to zvládneme i tentokrát.“

Může být vaší výhodou, že takhle důležité bitvy mužstvo podstupuje rok co rok?

„Je to výhoda v tom, že máme pohárové zkušenosti. Za Larnaku ale nastupuje spoustu španělských hráčů a i ti jsou samozřejmě zkušení.“

Před týdnem jste nebyl spokojený hlavně s výkonem v prvním poločase. Byla taktická příprava na odvetu o to důkladnější?

„Vždycky je lepší, když se soupeřem odehrajeme jeden zápas. Můžeme v něm pak hráčům ukázat různé detaily a věci, které se v utkání staly. Udělali jsme si rozbor utkání. Řekli si, co bylo špatně a co se dařilo. Doufám, že nám to pomůže.“

Máte jasno o sestavě?

„Zatím nemám, rozhodnu se až po předzápasovém tréninku. Někteří hráči měli zdravotní problémy, v Jihlavě vůbec nehráli. Samozřejmě budu vycházet i z výkonnosti hráči v předchozích zápasech, ta složení sestavy ovlivňuje.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>