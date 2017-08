Změny v plzeňské sestavě. Šanci má Čermák, v obraně Limberský i Hubník

PŘÍMO Z KYPRU | Zápas sezony je tady. Fotbalisté Viktorie Plzeň hrají o podzim v evropských pohárech. Od 18:00 (ONLINE na iSport.cz) se český vicemistr střetne v odvetě play off Evropské ligy s kyperskou Larnakou. Udrží Západočeši nadějný výsledek 3:1 z prvního domácího duelu? A v jaké sestavě zřejmě nastoupí?

Ve čtvrtek večer s velkou pravděpodobností znovu dostane šanci Aleš Čermák. Letní plzeňská posila nastoupila od začátku poprvé v lize v neděli proti Jihlavě (2:1).

Někdejší kapitán české reprezentační jednadvacítky demonstroval solidní fazonu. „Čermák odehrál výborné utkání. Z mého pohledu je vidět, že to pro nás může být velká posila,“ chválil hráče plzeňský kouč Pavel Vrba.

Tím naznačil, že by letní posila ze Sparty mohla znovu vklouznout do základní jedenáctky. Jen by se oproti střetu na Vysočině zasunul níž, po bok Patrika Hrošovského. S Diegem Živuličem totiž Vrba nebyl v Jihlavě spokojený a střídal ho ještě v průběhu prvního poločasu.

Nad středovou dvojicí bude zřejmě operovat Daniel Kolář, na hrotu při probíhajícím trestu Michaela Krmenčíka veterán Marek Bakoš, autor dvou tref z prvního zápasu.

Změny se dají očekávat i v zadní linii. Nevýrazného Tomáše Hájka by mohl nahradit uzdravený kapitán Roman Hubník. Vedle něj stejně jako v celé minulé sezoně může hrát Lukáš Hejda.

A na krajích obrany zkušenosti zosobněné Davidem Limberským a Radimem Řezníkem. „O sestavě jasno zatím nemám. Budu se řídit i tím, jakou měli hráči v posledním zápase výkonnost,“ poodhalil Vrba.

Těžkými duely obouchaný kouč ví, že musí zvolit správně. Pokud se mu to povede, Viktorii by velký sen neměl nad kyperským ostrovem zmizet.

Pravděpodobná sestava Plzně pro duel s Larnakou:

Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Čermák, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Bakoš.