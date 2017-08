Larnaka - Plzeň 0:0. Západočeši slaví postup do EL, podržel Hruška

Úkol zvládli. Fotbalisté Viktorie Plzeň v odvetě play off o Evropskou ligu remizovali s kyperskou Larnakou 0:0. Po domácím výsledku 3:1 tak mužstvo Pavla Vrby postupuje do hlavní fáze a na podzim si zahraje evropské poháry. Ve stejné soutěži budou i další české kluby Slavia a Zlín. Viktoria, kterou na Kypru výrazně podržel brankář Aleš Hruška, za kvalifikaci do základní fáze dostane bonus 68 milionů korun. Soupeře jí přidělí páteční los.