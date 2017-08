Vyšťavená Plzeň. Někteří hráči skoro nedošli do šatny, přiznal Vrba

Byli jste ve dvojzápase lepší než Larnaka?

„Nevím, jestli jsme byli lepší. Larnaka hrála velice dobře u nás i doma. My jsme jednou jsme vyhráli, jednou remizovali, proto postupujeme.“

Převládá ve vás nyní radost z postupu nebo rozčarování z předvedeného výkonu?

„Radost z toho, že jsme postoupili.“

Moc radostně se ale netváříte. Neočekával jste výrazně lepší a odvážnější výkon?

„Očekával jsem, že v útočné fázi budeme mnohem účelnější, že se dostaneme do několika brejkových situací. Vadilo mi, že jsme v útočné fázi nebyli tak aktivní, jak jsme si představovali a vlastně se vůbec neprosadili.“

Jak byste zhodnotil výkon gólmana Hrušky?

„Aleš Hruška byl náš nejlepší hráč.“

Šli jste do zápasu s tím, že chcete hrát hodně defenzivně, až pasivně?

„Chtěli jsme hrát v ucelených blocích. Doma se nám to nedařilo, když jsme šli dopředu. Teď jsme se na to chtěli zaměřit.“

Jak moc se na dění na trávníku podepsalo extrémní horko?

„Možná kdybyste přišel do šatny, viděl byste, že tam tři nebo čtyři hráči skoro nemohli dojít. Podmínky byly úplně jiné, než na co jsme zvyklí. Hráči se s nimi vyrovnávali velice těžko, chci je pochválit, že to na hranici sil ukopali. V takovém počasí jsme snad ještě nehráli, bylo to pro nás složité.“

Marek Bakoš dostal brzy žlutou kartu, před poločasem mohl být vyloučen. Nezvažoval jste, že ho vystřídáte dřív?

„Ne, neuvažoval.“

Je to už několik zápasů, kdy Plzeň nepůsobí herně přesvědčivě. Začínáte z toho být znepokojený?

„Podívejte se, my jsme postoupili, uhráli jsme výsledek, který jsme potřebovali. Z tohoto pohledu to hodnotím tak, že jsme dvojzápas zvládli, jak jsme potřebovali. To je všechno, co k tomu chci říct.“

